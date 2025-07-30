暴雨｜北上注意　天文台預測周末起狂風雷暴　下周日及一雨勢較大

【明天的天氣／hko／天文台／周末天氣／北上注意／暴雨警告／紅雨／黑雨】本港昨日（7月29日）經歷一場「黑雨」後，天文台指隨着西南氣流轉趨活躍及受高空擾動影響，周末至下周初廣東沿岸天氣不穩定，預測周六（8月2日）起一連四日天氣甚差，預測下周日及一（8月3及4日）有幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大，周末外出活動及北上市民要留意天氣變化。



「翻生」的熱帶風暴竹節草今日中午12時集結在上海之東南約100公里，預料向西北移動，時速約12公里，移向上海至江蘇一帶，到華東的市民要注意。



▼7月29日 「黑雨」多區水浸▼



7月29日上午落大暴雨，天文台一度發出黑色暴雨警告信號，11時許雨勢減弱後，不少人外出上班。（鄭子峰攝）

7月29日上午落大暴雨，天文台一度發出黑色暴雨警告信號，11時許雨勢減弱後，不少人外出上班。（鄭子峰攝）

7月29日上午落大暴雨，天文台一度發出黑色暴雨警告信號，11時許雨勢減弱後，不少人外出上班。（鄭子峰攝）

7月29日上午落大暴雨，天文台一度發出黑色暴雨警告信號，11時許雨勢減弱後，不少人外出上班。（鄭子峰攝）

明天的天氣：初時雨勢較大 下午部分時間天色明朗

天文台指出，一道廣闊低壓槽會在未來一兩日繼續為華南沿岸帶來驟雨及雷暴，而一股炎熱的西南氣流亦會影響該區。今日中午預測本港下午部分時間天色明朗及炎熱，稍後驟雨較多及有幾陣雷暴。

九天天氣預報顯示，天文台預測明日（7月31日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，初時雨勢較大，下午部分時間天色明朗。

天文台預測周五（8月1日）天色稍好，大致多雲，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴，日間部分時間天色明朗，氣溫回升至最高32度。

天文台7月30日上午11時半更新九天天氣預報，料未來六日天氣不穩，幾陣狂風雷暴。（天文台圖片）

周六起一連四日天氣不穩定 料下周三才重見夏日

隨着西南氣流轉趨活躍及受高空擾動影響，天文台預測周六（8月2日）開始，廣東沿岸天氣不穩定，料周六大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴；到下周日（8月3日）料有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大。

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市民下周一（8月4日）上班前留意，天文台料與周日相若，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大；惡劣天氣將延續至下周二（8月5日），料間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。

天文台預測下周三（8月6日）終可重見夏日，料日間短暫時間有陽光，下周五（8月8日）市區氣回升至最高33度。

7月29日上午落大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。（廖雁雄攝）

7月29日上午落大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。（廖雁雄攝）

7月29日上午落大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號，渠務處工人在水浸黑點柴灣道迴旋處疏導積水。（廖雁雄攝）

7月29日上午落大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。柴灣道迴旋處再次水浸，有的士司機冒險涉水而行。（廖雁雄攝）

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另外熱帶風暴竹節草集結在上海之東南約100公里，預料向西北移動，時速約12公里，移向上海至江蘇一帶，按照預測移動路徑，竹節草中心今日內至明早將掠過上海。