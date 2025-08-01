暴雨｜天文台下午錄得新界多處超過10毫米雨量　北區超過70毫米

【hko／天文台／暴雨警告／水浸位置】天文台今日（1日）下午發出特別天氣提示，指受西南氣流及高溫天氣影響，香港廣泛地區可能受大雨影響。在下午1至4時新界北、新界西至大嶼山落大雨，新界多處錄得超過10毫米雨量，而北區的雨量更超過70毫米。沙田、青衣及長洲以南則成無雨區。



新界北部水浸特別報告生效，上水雨勢勁。

天文台今日（1日）下午2時15分發出特別天氣提示，指受西南氣流及高溫天氣影響，珠江口一帶有強雷雨區發展，可能會在未來一兩小時影響本港，籲市民留意天氣變化。至下午2時40分，天文台再發特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，籲市民應提高警覺，而新界北部水浸特別報告亦生效。

8月1日下午的北區下暴雨，錄得超過70毫米雨量。（天文台圖片）

▼7月29日 黑色暴雨警告期間多區水浸▼



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8月1日截至下午14:00一小時本港雨量分佈，主要在上水、大欖及大嶼山北有雨。（天文台圖片）

8月1日截至下午15:00一小時本港雨量分佈，主要在上水、船灣及大欖有大雨，雨量介乎10至20毫米。（天文台圖片）

8月1日截至下午16:00一小時本港雨量分佈，主要落在沙田、青衣及長洲以北，雨量介乎10至20毫米，界線以南則續沒有下雨。（天文台圖片）