暴雨｜天文台下午錄得新界多處超過10毫米雨量 北區超過70毫米
撰文：石國威
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【hko／天文台／暴雨警告／水浸位置】天文台今日（1日）下午發出特別天氣提示，指受西南氣流及高溫天氣影響，香港廣泛地區可能受大雨影響。在下午1至4時新界北、新界西至大嶼山落大雨，新界多處錄得超過10毫米雨量，而北區的雨量更超過70毫米。沙田、青衣及長洲以南則成無雨區。
天文台今日（1日）下午2時15分發出特別天氣提示，指受西南氣流及高溫天氣影響，珠江口一帶有強雷雨區發展，可能會在未來一兩小時影響本港，籲市民留意天氣變化。至下午2時40分，天文台再發特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，籲市民應提高警覺，而新界北部水浸特別報告亦生效。
▼7月29日 黑色暴雨警告期間多區水浸▼
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