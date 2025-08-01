天氣｜今日有幾陣驟雨及雷暴 短暫時間有陽光及炎熱 最高32度
撰文：蕭通
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【今日的天氣／明天的天氣／hko／天文台】一股炎熱的西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。天文台今早（8月1日）表示，本港今早部份地區錄得約5毫米雨量。天文台預測，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。天文台展望，周末至下周初天氣不穩定，雨勢有時較大及有狂風雷暴。
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周末至下周初雨勢有時頗大
天文台表示，一股炎熱的西南氣流會在今日為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。隨著西南氣流轉趨活躍及受高空擾動影響，周末至下周初廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴。預料高空反氣旋會在下周中後期覆蓋華南沿岸，該區驟雨逐漸減少，日間天氣酷熱。
此外，天文台亦指，在上午8時，熱帶低氣壓竹節草集結在南京之西南偏西約90公里，預料移動緩慢，在安徽一帶逐漸消散。
▼天文台九天天氣預報▼
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至下周六均有驟雨 下周日至二有狂風雷暴
根據天文台九天天氣預報，明日（2日）至下周六（9日）均有驟雨，而明日至下周二（5日）均有幾陣雷暴。明日大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，最高31度。下周日（3日）至下周二有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大，氣溫介乎26至30度。
下周三（6日）至下周六仍有驟雨，部份時間天色明朗，日間酷熱，最高氣溫從周三的31度，逐日升至周五及周六的33度。
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