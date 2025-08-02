暴雨｜西南季候風與高空擾動夾擊　天文台料今驟雨漸增有狂風雷暴

【明天的天氣／hko／天文台／周末天氣／紅雨／黑雨／暴雨警告／北上注意】天文台指活躍西南季候風及高空擾動會在未來兩三日為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴，預測今日（2日，星期六）有幾陣驟雨及狂風雷暴，驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大。下周日及一（3及4日）天氣更惡劣，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大；吹西南風4至5級，高地間中6級。6級為強風，即3號風球風力。



▼7月29日 黑色暴雨警告期間多區水浸▼



7月29日上午落大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。「重災區」柴灣傾盤大雨，行人都被弄濕。（廖雁雄攝）

7月29日上午落大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。柴灣新翠商場入口地上有積水。（廖雁雄攝）

天文台：大氣條件將有利對流發展

天文台科學主任（林沁宜 范文熙 林家輝）周五( 1日）在網頁天氣隨筆專欄中發表題為《暴雨去又來？》文章，活躍西南季候風會在周末期間開始影響華南沿岸，加上高空擾動靠近，大氣條件將有利對流發展。預料廣東沿岸地區今日（2日）驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大，星期日（3日）至下星期二（5日）雨勢有時頗大及有狂風雷暴。

隨着著高空反氣旋覆蓋華南沿岸，下周中後期驟雨逐漸減少，天色好轉，日間天氣酷熱。

7月29日上午落大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。「重災區」柴灣傾盤大雨，行人都被弄濕。（廖雁雄攝）

7月29日上午落大暴雨，天文台一度發出黑色暴雨警告信號，11時許雨勢減弱後，不少人外出上班。（鄭子峰攝）

明天的天氣：周日有驟雨及幾陣狂風雷暴 雨勢有時頗大

九天天氣預報顯示，天文台預測今日氣溫介乎27至31度， 吹西南風4級，離岸間中5級；大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大。

天文台預測下星期日及一多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大；吹西南風4至5級，高地間中6級，氣溫回落至介乎26至29度。到下星二天氣仍甚差，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大；同樣吹西南風4至5級，高地間中6級。

天文台8月2日凌晨00:2525更新九天天氣預報，料未來數日有幾陣狂風雷暴，下周中起天色好轉，日間酷熱。（天文台圖片）

歐洲電腦模式預測未來一兩日的高空天氣形勢變化。（天文台圖片)

各電腦模式在8月1日預測8月3至5日（星期日至下星期二）的日累積雨量。（天文台圖片）

天文台預測「立秋」後市區氣溫重上33度酷熱級別

天文台預測隨着西南季候風緩和及高空反氣旋逐漸覆蓋廣東沿岸，下周中後期該區驟雨減少，天色好轉，日間酷熱。下周三（6日)有望重見夏日，預測間中有驟雨，下午部分時間天色明朗，市區最高氣溫重上31度；下周四（7日)為二十四節氣的「立秋」，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫不降反升，料最高32度。

天文台預測由下周五（8日）起，日間酷熱，市區氣溫回升至33度酷熱級別。

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7月29日上午落大暴雨，天文台一度發出黑色暴雨警告信號，11時許雨勢減弱後，不少人外出上班。（鄭子峰攝）

7月29日上午落大暴雨，天文台一度發出黑色暴雨警告信號，11時許雨勢減弱後，不少人外出上班。（鄭子峰攝）

7月29日上午落大暴雨，天文台一度發出黑色暴雨警告信號，11時許雨勢減弱後，不少人外出上班。（鄭子峰攝）

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