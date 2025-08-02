暴雨｜天文台預測周六起狂風雷暴　周日至下周二雨勢有時頗大

【明天的天氣／hko／天文台／周末天氣／紅雨／黑雨／暴雨警告／北上注意】天文台今日（8月2日，星期六）凌晨指出，活躍西南季候風及高空擾動會在未來兩三日為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴，今日有幾陣驟雨及狂風雷暴，驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大。



天文台指星期日至下星期二（（8月3日至5日）雨勢有時頗大及有狂風雷暴。然而各模式預報大雨具體出現的時間和地點仍有分歧，主要料周一累積雨量達70毫米以上，甚至東北部可能達到100毫米以上；而美國模式預預測周二天氣最差。天文台重申，降雨具相當大的隨機性，以現時科技水平要準確預測三數天後暴雨發展的確實位置和時間仍有限制。



▼7月29日 黑色暴雨警告期間多區水浸▼



7月29日上午落大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。「重災區」柴灣傾盤大雨，行人都被弄濕。（廖雁雄攝）

7月29日上午落大暴雨，天文台一度發出黑色暴雨警告信號，11時許雨勢減弱後，不少人外出上班。（鄭子峰攝）

7月29日上午落大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。柴灣道迴旋處再次水浸，有的士司機冒險涉水而行。（廖雁雄攝）

天文台科學主任（林沁宜 范文熙 林家輝）周五( 8月1日）在網頁天氣隨筆專欄中發表題為《暴雨去又來？》文章，指出過去一星期，西北太平洋的大型季風渦旋持續影響華南及華東等地，該渦旋內的熱帶氣旋竹節草為華東帶來大雨，而受到由其延伸的廣闊低壓槽影響，星期二（7月29日）本港亦出現今年首場黑雨。雖然昨早（8月1日）雨勢稍歇，但要留意周末又會迎來不穩定天氣。

7月29日的全港雨量分佈圖。

活躍西南季候風周末開始影響華南沿岸 大氣條件有利對流發展

文章指出，隨著季風渦旋逐漸北抬，其南面的活躍西南季候風將會在周末期間開始影響華南沿岸。大氣低層的西南急流會為該區輸送源源不絕的水汽，加上大氣中層的高空擾動靠近，再配合強勁的高層輻散，大氣條件有利對流在該區發展(下圖），因此預料周末至下周初廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴。

歐洲電腦模式預測未來一兩日的高空天氣形勢變化。（天文台圖片)

7月29日上午落大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。柴灣環翠邨停車場再次在暴雨中嚴重水浸，部份車輛未及時撤離，積水到達小腿一半，有人協助清理。（廖雁雄攝）

料周日至下周二雨勢有時頗大 多個電腦模式預測有分歧

天文台指，目前多個電腦模式，包括人工智能模式，均預測今日（8月2日）廣東沿岸地區驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大，而星期日（8月3日）至下星期二（8月５日）雨勢有時頗大（下圖），然而各模式預報大雨具體出現的時間和地點仍有分歧。

各電腦模式在8月1日預測8月3至5日（星期日至下星期二）的日累積雨量。（天文台圖片）

預測周一或周二全日累積雨量達70毫米以上

．歐洲電腦模式預測星期日雨勢增多，到星期一會更大雨，累積雨量達70毫米以上，深圳同樣處於大雨區域，料到星期二緩和。

．美國電腦模式則預測星期一開始明顯大雨，同樣累積雨量達70毫米以上；到星期二更惡劣，累積雨量達100毫米以上，同時由珠江西面的江門至珠江東面的深圳東莞，雨量可能超過200毫米，星期二北上要留意。

．人工智能電腦模式風鳥預測星期日開始大雨，新界北部累積雨量達70毫米以上，到星期一本港大部份區域的累積雨量，都會超過達70毫米以上，東北部更可能達到100毫米以上，到星期二才緩和。預測顯示，星期一深圳、東莞至惠州落豪雨，累積雨量將超過200毫米。

天有不測之風雲，文章指出，正如前一篇天氣隨筆《急劇發展的黑雨》提到，降雨具相當大的隨機性，以現時科技水平要準確預測三數天後暴雨發展的確實位置和時間仍有限制。天文台會密切監察上述天氣系統的發展，適時更新預報及在有需要時盡早發出相關警告信號，提醒市民外出或進行戶外活動前，要留意天文台發佈的最新天氣消息。

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天文台表示，隨着季風渦旋繼續北抬，西南季候風會逐步緩和，而位於南海的高空反氣旋將會在下周中後期覆蓋華南沿岸，屆時該區驟雨逐漸減少，天色好轉，日間天氣酷熱。