暴雨｜天文台單日7發暴雨警告信號　4黃2紅1黑

【天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台／紅雨／黑雨／暴雨警告】本港周一（4日）續受暴雨影響，一日內4度發出黃色暴雨警告信號，以及2次發出紅色暴雨警告信號。至當晚11時45分，天文台再改發黑色暴雨警告信號，也是繼8月2日以來，近3日第二個「黑雨」。



+ 13

中午前已兩發「黃雨」

活躍西南季候風及高空擾動，周一為華南沿岸及南海北部帶來大驟雨及狂風雷暴。天文台先於上午6時30分發出黃色暴雨警告信號，至9時取消。相隔僅85分鐘，天文台於10時25分再發黃色暴雨警告信號，持續至12時20分改發「紅雨」。

周一的首個「紅雨」歷時65分鐘後取消，天文台同時於下午1時25分改發黃色暴雨警告信號，為單日內第3次，維持至下午3時15分，即歷時110分鐘。至晚上9時45分，天文台一日內第4次發出「黃雨」，隨後指強雷雨區正影響本港。

8月4日上午有狂風雷暴，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告，在尖沙咀海旁，有遊客及市民風雨下看雨中維港景色。（夏家朗攝）

深夜改發「黑雨」 近3日內第二次

至晚上10時25分，天文台更新局部地區大雨提示，指葵青及沙田區的雨勢特別大，上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，可能出現嚴重水浸。10分鐘後，天文台一日內第2次發出「紅雨」。這是繼7月10日以來，再次於同一日兩度發出紅色暴雨警告信號。

至當晚11時45分，天文台再改發黑色暴雨警告信號，是繼8月2日以來，近3日第二個「黑雨」。

天文台於深夜11時15分表示，本港周一多處地區錄得超過50毫米雨量，而九龍及新界東部部份地區的雨量更超過140毫米。預料活躍西南季候風及高空擾動會在未來一兩日繼續影響，為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。

8月4日上午有狂風雷暴，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告，在尖沙咀海旁，有遊客及市民風雨下看雨中維港景色。（夏家朗攝）

「超前預警」稱周二間中有大驟雨及狂風雷暴

天文台已於周一下午5時半發出超前預警，指受活躍西南季候風及高空擾動持續影響，周二（5日）本港天氣仍然不穩定，間中有大驟雨及狂風雷暴，明日初時部份地區雨勢可能「特別大」。

天文台早於1992年開始，利用以顏色來表示不同暴雨程度的暴雨警告系統，當時的暴雨警告信號分「綠」、「黃」、「紅」和「黑」雨四個級別。到1998年改為分「黃」、「紅」和「黑」。根據級別定義，「黃雨」表示本港廣泛地區已錄得，又或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨；「紅雨」為每小時雨量超過50毫米；而「黑雨」每小時雨量超過70毫米。

+ 5

本周後期驟雨逐漸減少 周五至下周二酷熱達33度

天文台指出，活躍西南季候風及高空擾動會在未來一兩日繼續為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。隨著西南季候風緩和，本周後期沿岸地區驟雨逐漸減少。同時，高空反氣旋會為華南帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣。

根據天文台九天天氣預報，明日（5日）至周五（8日）均有驟雨，其中明日間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，料介乎27至30度。周四（7日）為二十四節氣的「立秋」 ，料初時驟雨較多及局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，料介乎28至32度。

周五（8日）至下周二均日間酷熱，最高達33度。其中，周六（9日）及周日（10日）大致天晴，下周一（11日）及下周二（12日）部份時間有陽光，局部地區有驟雨。下周三（13日） 仍有幾陣驟雨，最高氣溫32度。