打風？｜天文台指有低壓區可能進入南海北部　港下周中有狂風雷暴

天文台預測近日的「8月暴雨」即將結束，明日（7日）二十四節氣「立秋」起天色轉好，其後一周大致晴朗及酷熱的天氣。不過現時位於菲律賓以東海域的低壓區會在明日靠近呂宋一帶，隨後可能進入南海及維持較弱強度，並為南海中北部帶來不穩定天氣。



九天天氣預報顯示，下周二（12日）起該低壓系統將逐漸影響香港，本港風由吹南至東南風，漸轉吹東風，不過料只屬4至5級，下周五（15日）天色進一步變差，有幾陣驟雨及狂風雷暴。現時不同預測模式分歧甚大，有的完全當「無到」，人工智能電腦模式「風烏」及GFS全球預報系統料該熱帶氣旋下周中後期橫過南海「西登」時，其外圍會「碰到」香港。



8月7月中午突然有一場驟雨，天文台發出黃色暴雨警告。在尖沙咀有的士乘客因沒有帶遮，一落車即快步走到有瓦遮頭地方避雨。（梁鵬威攝）

8月7月中午突然有一場驟雨，天文台發出黃色暴雨警告。在尖沙咀有人拿起放了物品的膠袋當雨傘遮一遮頭。（梁鵬威攝）

8月7月中午突然有一場驟雨，天文台發出黃色暴雨警告。在尖沙咀，有男子因無帶遮，用膠袋套住頭髮免被弄濕。（梁鵬威攝）

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明天的天氣：早上有幾陣驟雨 局部地區有雷暴

天文台在今日的預報指出，隨着西南季候風緩和及高空擾動減弱，明日「立秋」廣東沿岸驟雨減少，而高空反氣旋會在本周後期至下周初為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣。

九天天氣預報顯示，預測明日吹西南風3至4級，部分時間有陽光，早上有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫介乎27至32度。

天文台預測周五（8日）至下周日（10日）一連三日大致天晴，日間酷熱，市區最高33度。不過周日開始，會有一兩陣驟雨。

天文台8月6日上午11時半更新九天天氣預報，預測7日「立秋」起天色轉差，下周中後期受低壓系統影響，有幾陣驟雨及狂風雷暴。（天文台圖片）

預測下周四及五有幾陣驟雨及狂風雷暴

天文台指隨着高空反氣旋北抬，下周中後期華南沿岸驟雨逐漸增多，預測下周三（13日)大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光；到下周四（14日）短暫時間有陽光，但也有幾陣驟雨及狂風雷暴；下周五（15日）大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。

▼8月5日 黑色暴雨警告生效11小時▼



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料低壓區維持較弱強度 下周入南海或「西登」

天文台今早指出，現時位於菲律賓以東海域的低壓區會在明日靠近呂宋一帶，隨後可能進入南海及維持較弱強度，並為南海中北部帶來不穩定天氣。

九天天氣預報顯示，下周二起本地風向受到影，周二吹南至東南風3至4級；周三吹東南風3至4級；周四吹東風4級、間中5級；到周五吹東風4級、間中5級，屬典型有熱帶氣旋橫過香港以南海域並「西登」，即移向廣東西部至海南島一帶。暫未見預測風力達強風（6至7級，3號風球風力），與天文台預測該低壓系統維持較弱強度一致。

▼人工智能電腦模式「風烏」8月6日對菲律賓以東低壓區預測▼



天文台8月6日預測位於菲律賓以東海域的低壓區可能進入南海及維持較弱強度。人工智能電腦模式「風烏」預測下周掠過南海北部，移向海南島一帶。圖為預測8月12日下午14:00位置。(天文台地球天氣網頁截圖 ）

天文台8月6日預測位於菲律賓以東海域的低壓區可能進入南海及維持較弱強度。人工智能電腦模式「風烏」預測下周掠過南海北部，移向海南島一帶。圖為預測8月13日下午14:00位置。(天文台地球天氣網頁截圖 ）

天文台8月6日預測位於菲律賓以東海域的低壓區可能進入南海及維持較弱強度。人工智能電腦模式「風烏」預測下周掠過南海北部，移向海南島一帶。圖為預測8月14日下午14:00位置。(天文台地球天氣網頁截圖 ）

天文台8月6日預測位於菲律賓以東海域的低壓區可能進入南海及維持較弱強度。人工智能電腦模式「風烏」預測下周掠過南海北部，移向海南島一帶。圖為預測8月15日下午14:00位置。(天文台地球天氣網頁截圖 ）

AI「風烏」及全球預報系統料熱帶氣旋外圍「碰到」香港

現時不過傳統電腦或人工智能電腦預測模式，分歧甚大。一周前預測到這個「8月暴雨」的人工智能電腦模式「風烏」，則料該低壓區會增強為成熟熱帶氣旋，橫過南海北部，不過橫流較小，其外圍下周四下午可能「碰到」香港。

GFS全球預報系統的預測與「風烏」相似，也料會是一個較細小、但發展成熟的熱帶氣旋，一樣會經過呂宋海峽進入南海北部，移向廣東西部至海南島一帶，外圍下周六（16日）可能「碰到」香港。

不過有關結果由電腦直接輸出，未經專業調查，加上預測一周後情況，未來數日預測結果會較大。

▼GFS全球預報系統8月6日對菲律賓以東低壓區預測▼



天文台8月6日預測位於菲律賓以東海域的低壓區可能進入南海及維持較弱強度。GFS全球預報系統預測下周橫過南海北部，移向廣東西部一帶。圖為預測8月12日下午14:00位置。(Windy.com截圖 ）

天文台8月6日預測位於菲律賓以東海域的低壓區可能進入南海及維持較弱強度。GFS全球預報系統預測下周橫過南海北部，移向廣東西部一帶。圖為預測8月13日下午14:00位置。(Windy.com截圖 ）

天文台8月6日預測位於菲律賓以東海域的低壓區可能進入南海及維持較弱強度。GFS全球預報系統預測下周橫過南海北部，移向廣東西部一帶。圖為預測8月14日下午14:00位置。(Windy.com截圖 ）

天文台8月6日預測位於菲律賓以東海域的低壓區可能進入南海及維持較弱強度。GFS全球預報系統預測下周橫過南海北部，移向廣東西部一帶。圖為預測8月15日下午14:00位置。(Windy.com截圖 ）

天文台8月6日預測位於菲律賓以東海域的低壓區可能進入南海及維持較弱強度。GFS全球預報系統預測下周橫過南海北部，移向廣東西部一帶。圖為預測8月16日下午14:00位置。(Windy.com截圖 ）

部份預測模式不見影或料為甚弱低壓系統

不過根據天文台地球天氣網頁的預報資料，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統電腦預報結果，基本上不見有低壓系統進入南海，其人工智能電腦模式「歐中AIFS」也料只會是一個強度甚弱的低壓系統；人工智能電腦模式「盤古」和「伏羲」都預測該低壓系統甚弱，極不明顯。

▼人工智能電腦模式歐洲中期預報中心「歐中AIFS」8月6日對菲律賓以東低壓區預測▼



▼人工智能電腦模式「盤古」8月6日對菲律賓以東低壓區預測▼



▼人工智能電腦模式「伏羲」8月6日對菲律賓以東低壓區預測▼

