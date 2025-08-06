暴雨｜1982年8月暴雨6人死5100牲畜溺斃　岑智明：今次總雨量更高

活躍西南季候風及高空擾動周二（5日）為華南沿岸帶來不穩定天氣，本港經歷一場長達11小時15分的「黑雨」（黑色暴雨警告信號），天文台總部全日錄得368.9毫米雨量，打破自1884年以來8月份單日雨量最高紀錄。



有「吸風台長」之稱的前天文台台長岑智明指出，對上的紀錄是1982年8月16日所創下，總雨量為334.2毫米，九新界多處受暴雨影響，出現山泥傾瀉、山洪暴發及交通意外，導致6人死亡、5,000隻雞及約100頭豬在水浸中溺斃。他指今趟暴雨總雨量會高過當年，不過相對2023年9月7至8日的世紀黑雨，當年24小時降雨量超過800毫米，這次還差很遠。



8月5日黑色暴雨警告生效期間，大圍下午初段雨勢減弱，居民出來活動，不過部份地方仍有輕微水浸。（夏家朗攝）

8月5日黑色暴雨警告生效期間，大圍下午初段雨勢減弱，居民出來活動，附近明渠水量充足。（夏家朗攝）

8月5日黑色暴雨警告生效期間，大圍下午初段雨勢減弱，居民出來活動。（夏家朗攝）

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岑智明：竹節草西南氣流造就這幾天大雨

岑智明指出，1982年的那場大雨起因，應該與颱風黛蒂在汕頭與廈門之間登陸及其殘餘移入廣東内陸有關；而今次連日的大雨有相同點，先有熱帶氣旋竹節草登陸浙江，雖然位置較北，但其相關的西南氣流卻相當持續，造就了這幾天的大雨。

1982年8月15至19日暴雨由颱風黛蒂登陸及其殘餘移入廣東内陸有關。(岑智明Facebook圖片)

1982年8月中暴雨 出現山泥傾瀉、山洪暴發及交通意外

岑引述《香港地方志——自然環境》資料，指1982年8月15至19日的大雨，港九新界多處受暴雨影響，出現山泥傾瀉、山洪暴發及交通意外，導致6人死亡、至少11人受傷、1人失蹤，超過1,110名災民無家可歸。

資料還記錄當年豪雨下石梨貝水塘滿溢，造成惠民村及蝴蝶谷村山洪暴發，59戶村民需要緊急疏散。水浸亦令各區交通受阻，地鐵荃灣綫部分路段及荃灣碼頭航線暫停服務。暴雨影響本地蔬菜供應，比平日少40公噸，新界估計有250公頃稻田及約有310公頃魚塘被水淹浸，5,000隻雞及約100頭豬在水浸中溺斃。

前天文台台長岑智明指這幾天的雨量記錄，很有可能打破1982年的5日累積雨量紀錄。（資料圖片）

料今次暴雨總雨量打破1982年紀錄

岑智明表示，1982年8月16日天文台總部共錄得334.2毫米；由8月15至19日的五日總雨量，為522.8毫米，亦是當年的最高紀錄。他指看這幾天的雨量記錄，「今次也很有可能打破1982年的5日累積雨量紀錄。」

8月5日累積雨量可分為少於200毫米如屯門元朗及大嶼山北，以及多於200毫米區。（天文台圖片）

天文台總部近4日雨量累積近600毫米

天文台指出，本港周二有大驟雨及強烈狂風雷暴，普遍地區錄得超過200毫米雨量，而港島、九龍及新界東部的雨量更超過300毫米。天文台總部昨日錄得368.9毫米雨量，打破了自1884年以來8月份單日雨量最高紀錄。

由上周六（2日）首場「黑雨」以來，連日來的天文台總部錄得的總雨量依次為109毫米、47.5毫米、72.2毫米及368.9毫米，總數597.6毫米，已打破1982年8月暴雨紀錄。

▼2023年9月8日凌晨 黑雨下柴灣馬路黃泥水浸至大腿以上▼



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2023年世紀黑雨2日雨量640.7毫米

不過他指以周二的最高降雨量，比起2023年9月7日及8日的世紀黑雨的最高——24小時降雨量超過800毫米還差很遠。當年兩日先後錄得215.7毫米及425毫米，合共640.7毫米。

2023年9月7日及8日的世紀黑雨，港島東雨量最多。(岑智明Facebook圖片)

▼2023年9月8日凌晨 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼

