立秋天氣｜今日局部地區有驟雨　日間炎熱約32度　未來兩三日酷熱

【天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台】今日（7日）為二十四節氣的「立秋」，天文台指出，影響廣東沿岸的西南季候風正逐漸緩和。天文台預測，本港今日大致多雲，局部地區有驟雨。日間部份時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹輕微至和緩南至西南風。天文台展望，未來兩三日大致天晴，日間酷熱。



圖為截至8月7日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月6日 黃色暴雨警告中午生效▼



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下周中後期驟雨逐漸增多 低壓區料進入南海

天文台指出，隨著西南季候風緩和及高空擾動減弱，今日廣東沿岸驟雨減少，而高空反氣旋會在本周後期至下周初為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣。

隨著高空反氣旋北抬，下周中後期華南沿岸驟雨逐漸增多。此外，現時位於呂宋附近的低壓區會在今日橫過該區，隨後進入南海及維持較弱強度，並為南海中北部帶來不穩定天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月7日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月4日 遊客暴雨下觀看維港景色▼



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明至下周日達33度 下周四及五有狂風雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（8日）及周六（9日）大致天晴，至下周日均日間酷熱，最高達33度。下周日（10日）起有驟雨，當日部份時間有陽光，局部地區有驟雨。

下周一（11日）及下周二（12日）均部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高氣溫32度。下周三（13日） 至下周五（15日）有幾陣驟雨及雷暴，其中下周四（14日）及下周五有狂風雷暴。