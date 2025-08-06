深圳暴雨後路面驚現大量羅非魚！市民用雨傘「陸上捕魚」蔚為奇觀

這兩天深圳連降暴雨，雨後路邊街頭竟出現了羅非魚、螃蟹……正在上班的你看到這幕，是不是都坐不住了？



8月5日，深圳連降暴雨。有多名網友拍攝到，羅非魚、螃蟹等水生物被衝上街頭，景象奇特。視頻拍攝者表示，這些魚都在旁邊的魚塘裏，降雨後魚被衝在路面上，現已被清潔工放回魚塘裏，路面積水也已經被他們清理乾淨。

深圳暴雨後路邊街頭竟出現了大量羅非魚，引起熱議。（微博影片截圖）

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深圳暴雨後路面現大量羅非魚的話題登上微博熱搜，有深圳人上班時在路上偶遇一條魚，該網友發文稱上班路上看見一條活蹦亂跳的魚，躺在非機動車道上綠化樹下，直呼上班「摸魚」。

社交平台上，網友們也紛紛曬出和羅非魚的「驚喜相遇」，不少網友表示沒想到一場雨，還能帶來魚，應該感謝大自然的饋贈。還有網友表示：

座標在哪兒？我去撿。

在這惱人的天氣裏，總有人找到了樂子，然而歡樂歸歡樂，大家近期外出務必注意安全，部分區域仍存在暴雨風險，深圳3天雨量可裝14個深圳水庫。小新提醒大家，近期出門還是要帶好雨傘，做好防範，安全第一。

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