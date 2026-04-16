天氣｜今日炎熱最高約29度　明起連日有驟雨

一股偏南氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（4月16日）大致多雲，早上最低氣溫約25度。日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約29度，新界再高一兩度；吹和緩南風。天文台展望，明日（17日）至下周初短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。



圖為截至4月16日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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低壓槽逐漸靠近 局部地區可能有雷暴

天文台指出，一股偏南氣流會在今明兩日繼續為廣東沿岸帶來炎熱的天氣。預料一道低壓槽會在未來一兩日逐漸靠近華南沿岸，該區有幾陣驟雨，局部地區可能有雷暴。受高空擾動影響，下周初華南仍有幾陣驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月16日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼



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明起8天有驟雨 下周三至周五料有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（17日）至下周五（24日）均有驟雨。明日大致多雲，有幾陣驟雨，與周六有（18日）均日間炎熱，最高均29度。周六與下周日（19日）均短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨；下周日料介乎24至28度。

下周一（20日）為二十四節氣的「穀雨」，與下周二（21日）均大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，同介乎24至28度。

下周三（22日）至下周五均有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。其中下周三日間炎熱，氣溫在25至29度之間。 下周四（23日）及下周五同介乎24至27度。