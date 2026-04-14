天氣｜今日市區最高約30度　未來一兩日仍日間炎熱

高空反氣旋正覆蓋南海北部，該區天色大致良好。同時，一股偏南氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（4月14日） 大致多雲，早上最低氣溫約26度。日間部份時間有陽光及炎熱，最高氣溫約30度；吹和緩南風。天文台展望，未來一兩日部份時間有陽光，日間炎熱。星期五（17日）有幾陣驟雨。



圖為截至4月14日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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未來一兩日天色大致良好

天文台指出，一股偏南氣流會在未來一兩日持續為廣東沿岸帶來炎熱的天氣，同時高空反氣旋會覆蓋南海北部及華南沿岸，該區天色大致良好。隨著高空反氣旋減弱及受一道低壓槽影響，接近周末華南沿岸有幾陣驟雨，內陸地區有雷暴。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月14日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明後兩日料30度 周四起7天有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（15日）及周四（16日）均日間炎熱， 部份時間有陽光，同介乎25至30度。周四至下周三（22日）均有驟雨，其中周四晚上有一兩陣驟雨。周五（17日）有幾陣驟雨，日間部份時間天色明朗，料介乎24至27度。

周六（18日）至下周一（20日）的「穀雨」均短暫時間有陽光，最低均24度，最高介乎27至28度。其中周六有一兩陣驟雨，下周日（19日）及下周一有幾陣驟雨。

下周二（21日）亦有一兩陣驟雨，介乎25至29度。下周三（22日）則有有幾陣驟雨，氣溫在25至28度之間。