天氣｜今日日間炎熱　市區最高約29度　新界再高一兩度

一股偏南氣流正影響廣東沿岸。此外，高空反氣旋正覆蓋南海北部。天文台預測，本港地區今日（4月15日） 大致多雲，早上最低氣溫約25度。日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約29度，新界再高一兩度；吹和緩南風。天文台展望，明日（16日）日間炎熱，隨後兩三日有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。



圖為截至4月15日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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低壓槽料周五靠近 內陸地區或有雷暴

天文台指出，受偏南氣流及高空反氣旋影響，今明兩日廣東沿岸天色大致良好及炎熱。預料一道低壓槽會在星期五（17日）靠近華南沿岸，該區有幾陣驟雨，內陸地區可能有雷暴。受高空擾動影響，周末至下周初廣東沿岸仍有幾陣驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月15日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼



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明起8天有驟雨 下周四料局部地區有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（16日）日間炎熱，至下周四（23日）均有驟雨。其中，明日部份時間有陽光，晚上有一兩陣驟雨，料介乎25至29度。

周五（17日）至下周一（20日）的「穀雨」均介乎24至28度，其中周五有幾陣驟雨，日間部份時間天色明朗。周六（18日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。下周日（19日）及下周一則 大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

下周二（21日）及下周三（22日）均部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，同介乎25至29度。下周四（23日） 大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，氣溫回落至24至27度。