天文台料本周3日有雷暴　東北季候風隨低壓槽南下　周五一區19度

【天文台／HKO／明天的天氣／穀雨】今個周末天色良好，不過天文台今日（19日）表示，預測明日（20日）二十四節氣「穀雨」稍後局部地區有雷暴，周二及周三（21日及22日）有驟雨；預料一道低壓槽會在本周中後期影響華南地區，本港周四（22日）天色轉差，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，到周五（23日）仍局部地區有雷暴，料到下周日（26日）才好轉，部分時間有陽光。



天文台今日錄得市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高30度，預測受低壓槽隨後的東北季候風影響，本周後期華南地區氣溫稍為下降，本港周五及周六（24及25日）市區氣溫將低見22度，北區打鼓嶺周五清晨20度不保，料低見19度。



第69屆體育節龍舟比賽4月19日在城門河舉行。天晴而不算太熱，參加者加爭第一。

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明天的天氣：日間短暫時間有陽光 稍後局部地區有雷暴

天文台指受高空擾動及偏東氣流影響，明日（20日）「穀雨」華南沿岸有幾陣驟雨，而偏南氣流會在隨後一兩日為該區帶來炎熱的天氣。天文台預測明日吹東至東南風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區能見度較低，日間短暫時間有陽光，稍後局部地區有雷暴，市區氣溫介乎24至28度。

4月19日中午天晴、氣溫稍高，不過城門河邊有微風輕拂，有市民躺在河堤上小休。

周三日間炎熱最高30度 稍後有幾陣驟雨

九天天氣預報顯示，周二（21日）天色好轉，吹南至東南風3至4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間炎熱，市區氣溫介乎25至29度；周三（22日）吹南風4級，間中5級，部分時間有陽光，日間炎熱，稍後有幾陣驟雨，氣溫介乎26至30度。

天文台4月19日下午4時半更新九天天氣預報，料期間多日有驟雨，至少三日有雷暴。（天文台圖片）

低壓槽本周中後期影響華南地區

天文台預料一道低壓槽會在本周中後期影響華南地區，該區間中有驟雨及雷暴。受低壓槽隨後的東北季候風影響，本周後期該區氣溫稍為下降。

天文台預周四（23日）天氣變化較大，吹南風4級，漸轉東北風4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴；周五（24日）吹東至東北風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

天文台4月19日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎22至30度。（天文台圖片）

天文台4月19日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高為90%至95%。（天文台圖片）

料周六下午停雨 部分時間天色明朗

天文台料周六（25日）吹東至東北風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，下午部分時間天色明朗。

4月19日各區錄得的最高氣溫，多數在30度或以上。（天文台圖片）

自動分區天氣預顯示打鼓嶺下周四清跌至19度

氣溫方面，周四明顯下降，料市區介乎23至27度，周五再降至20至25度，周六仍然較為清涼，介乎22至26度。自動分區天氣預顯示，下周四清晨6時，天文台總部氣溫料降至22度，其他區多數降至21度，元朗石崗及上水降至20度，而打鼓嶺最低，料跌至19度。

天文台自動分區天氣預顯示，4月24日星期五清晨6時，天文台總部氣溫料降至22度，其他區多數降至21度，元朗石崗及上水降至20度，而打鼓嶺最低，料跌至19度。（天文台圖片）

天文台自動分區天氣預顯示，4月25日星期六清晨6時，天文台總部氣溫料降至23度，其他區多數降至22至23度，元朗石崗及上水降至21度，而打鼓嶺重上20度水平。（天文台圖片）

下周日天氣逐漸好轉 氣溫逐漸回升

天文台預測下周日（26日）起天氣逐漸好轉及氣溫回升，周日吹東風3至4級，部分時間有陽光，市區氣溫介乎23至28度；下周一（27日）吹東至東南風3級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間有陽光；周二（28日）吹東南風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。周一及周二氣溫相近，料都介乎24至28度。

4月19日中午天晴，一隻白鷺在城門河上飛翔。