天氣｜今日最高約29度　稍後有幾陣驟雨　周末期間亦炎熱有驟雨

一股偏南氣流正影響廣東沿岸。此外，一道低壓槽正為廣東北部帶來驟雨及雷暴。天文台預測，本港地區今日（4月17日）大致多雲，最低氣溫約25度。日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約29度，新界再高一兩度。稍後有幾陣驟雨；吹輕微至和緩南風。



天文台展望， 周末期間至星期一（20日）部份時間有陽光及炎熱，但局部地區有驟雨。下周中期有幾陣驟雨。



圖為截至4月17日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月7日 大角咀魚木盛開▼



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將受另一道低壓槽影響 下周中後期天氣不穩定

天文台指出，一道低壓槽會在今明兩日影響華南沿岸，該區有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。受高空擾動影響，下周初華南仍有幾陣驟雨。而另一道低壓槽會在下周中後期為該區帶來不穩定天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月17日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼



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明起8天亦有驟雨 下周三至周五料有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（18日）至下周六（25日）均有驟雨。明日及下周日（19日）日間炎熱，料介乎24至29度。其中，明日有有一兩陣驟雨，下周日則部地區有驟雨。

下周一（20日）為二十四節氣的「穀雨」，至下周六均大致多雲。其中，下周一局部地區有驟雨，與下周二（21日）均介乎24至28度。 下周二至下周六均有幾陣驟雨，其中下周三（22日）至下周五（24日）局部地區有雷暴。氣溫方面。下周三料日間炎熱，最高29度。下周四（23日）至下周六最低在23至24度，最高約26至27度。