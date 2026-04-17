有片｜黃色暴雨警告一度生效　天文台：下午5時離島區錄冰雹報告

【天文台／HKO／特別天氣提示】天文台表示，與低壓槽相關的強雷雨區正影響廣東沿岸及南海北部。本港過去數小時港島及大嶼山錄得超過30毫米雨量。下午更一度風雲變色，天文台於下午4時35分發出黃色暴雨警告信號，維持至晚上7時取消相關警告信號，令不少市民措手不及。同時，天文台於今日下午約5時，在離島區錄得冰雹報告。有市民在離島區拍攝到下冰雹的影片，並在社交平台分享。



4月5日清明節下午一個雷雨由西南向東北掠過港島、九龍東及將軍澳，在15:05至15:15於油塘魔鬼山山腳，有市民拍攝到白天變黑夜，維持約十分鐘。(Tony Tony拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

4月5日清明節下午一個雷雨由西南向東北掠過港島、九龍東及將軍澳，在15:05至15:15於油塘魔鬼山山腳，有市民拍攝到白天變黑夜，維持約十分鐘。(Tony Tony拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

4月5日下午1時55分，烏雲從南自北移動，從北角望向九龍，只見遠處一線天。（北角居民陶小姐提供圖片）

天文台今午（17日）3時45分發出特別天氣提示指，與低壓槽相關的雷雨區正影響珠江口一帶，可能會在未來一小時影響香港，部份地區雨勢較大及有強烈狂風雷暴。

5分鐘後又預料，本港在未來一兩小時可能受冰雹影響，同時預料猛烈陣風吹襲香港，籲如身處室外，立刻到安全地方躲避。下午4時35分，天文台發出黃色暴雨警告信號。至夜晚7時，天文台表示在下午約5時，離島區有冰雹報告。

天文台預測本港地區今晚及明日天氣大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。明早最低氣溫約24度，日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約29度。吹輕微至和緩偏南風。

展望星期日部份時間有陽光及炎熱，但局部地區有驟雨。下周初有幾陣驟雨，中後期天氣漸轉不穩定。

有網民發現離島區落冰雹。（threads@tatmcx）

根據天文台資料，落雹是一種自然現象，在香港並不常見，平均每一至兩年才出現一次。較大的冰雹會破壞農作物，打破窗戶，溫室玻璃和汽車擋風玻璃等。在過去20年（2000年1月至2020年8月），香港共有11日錄得冰雹報告。

近年本地較大規模落雹的一次，發生於2014年3月30日晚上。當晚受低壓槽影響，香港廣泛地區出現滂沱大雨及強烈雷暴並伴隨落雹，天文台更需要發出黑色暴雨警告信號。在暴雨期間，天文台收到本港多處地區的冰雹報告，大部分報告的冰雹大小約 20 至 30 毫米。

翻查資料，香港上次出現冰雹是2025年3月，當時錄得大埔有冰雹。

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼

