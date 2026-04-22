天氣｜今日最高30度　稍後有一兩陣驟雨　明有狂風雷暴氣溫稍降

一股偏南氣流正影響廣東西部沿岸。天文台預測，本港地區今日（4月22日）大致多雲，早上最低氣溫約26度。日間部份時間有陽光及炎熱，最高氣溫約30度。稍後有一兩陣驟雨；吹和緩至清勁偏南風。天文台展望， 明日（23日）天氣漸轉不穩定，有驟雨及狂風雷暴，稍後氣溫下降。星期五（24日）部份地區雨勢較大，最低氣溫在21度左右。星期六（25日）早上天氣仍然稍涼，驟雨逐漸減少。



圖為截至4月22日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月6日 長假第四日多雲天陰無雷雨▼



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冷鋒明日橫過 高空擾動帶來不穩定天氣

天文台指出，偏南氣流會在今日為華南沿岸帶來炎熱的天氣。現時位於華南北部的低壓槽會在今日發展為一道冷鋒，並在明日橫過沿岸地區。受隨後的東北季候風影響，本周後期廣東地區氣溫下降。同時，受高空擾動影響，該區天氣不穩定，有驟雨及雷暴。隨著高空擾動遠離，下周初廣東沿岸天色稍為好轉。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月22日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月4日 市區清涼有雨▼



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周五局部雨勢較大低見21度 下周二至周四有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，除下周日（26日）以外，明日（23日）至下周四（30日）均有驟雨。其中，明日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，稍後氣溫下降，最低跌至22度、最高28度。周五（24日）多雲，間中有驟雨，部份地區雨勢較大及有幾陣雷暴，天氣稍涼，氣溫進一步跌至21至24度。

周六（25日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，氣溫在22至26度之間。下周日（26日）部份時間有陽光，氣溫回升至23至28度。

下周一（27日）料大致多雲，日間部份時間有陽光，稍後有幾陣驟雨，介乎24至29度。下周二（28日）至下周四（30日）均大致多雲有驟雨，其中周二及周四料局部地區有雷暴，周三（29日）料有幾陣狂風雷暴；最低氣溫均24度， 最高約27及28度。