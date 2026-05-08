天氣最新｜黃雨一度生效　天文台指葵青區雨勢特別大或嚴重水浸

【天氣消息／天文台／HKO／特別天氣提示／明天的天氣／五一黃金周天氣】天文台於周六（9日）上午12時26分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，而葵青區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。另外，天文台在周五(8日)下午11時40分發出雷暴警告，有效時間至今日上午3時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。天文台在上午4時10分取消黃色暴雨警告信號。



▼5月8日 天氣消息▼

黃色暴雨警告信號5月3日下午2時20分生效，下午4時左右葵芳傾盤大雨，有市民準備不足，只好兩個人用一把傘。（梁鵬威攝）

黃色暴雨警告信號5月3日下午2時20分生效，下午4時左右葵芳傾盤大雨，無帶雨傘市民在大雨中奔走。（梁鵬威攝）

【23:35】天文台：驟雨正影響珠江口一帶，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

天文台於5月8日晚上23時36分雷達圖

黃色暴雨警告信號5月3日下午2時20分生效，下午4時左右葵芳傾盤大雨，有市民用報紙作雨傘遮頭。（梁鵬威攝）

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▼5月2日 遊客在中環排隊坐摩天及天星小輪▼

