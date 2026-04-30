天氣｜今早較涼比昨日低2至4度　日間最高約26度　明早氣溫仍較低

東北季候風正為廣東帶來較涼的天氣。天文台今晨（4月30日）表示，本港今早氣溫普遍較昨日低2至4度。天文台預測，本港地區今日大致多雲。早上天氣較涼，市區最低氣溫約20度。日間部份時間有陽光及乾燥，最高氣溫約26度，相對濕度最低約50%；吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸間中吹強風。



天文台展望，未來一兩日大致多雲，但明日（5月1日）勞動節假期的早上氣溫仍然較低。星期日（3日）日間炎熱，稍後天氣漸轉不穩定。



圖為截至4月30日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月4日 市區清涼有雨▼



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將受低壓槽影響 下周初有驟雨及幾陣雷暴

天文台指出，東北季候風會在今日為廣東帶來較涼的天氣，而一道雲帶會在未來一兩日覆蓋沿岸地區。預料一道低壓槽會在下周初影響華南，該區有驟雨及幾陣雷暴。一股清勁的偏東氣流會在下周中期影響廣東沿岸。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月30日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月4日 白天變黑夜▼



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未來8天除「立夏」均有驟雨 下周日局部有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（5月1日）至下周五（8日）期間，除下周二（5日）「立夏」以外，其餘日子均有驟雨。

其中，明日至下周一（4日）均大致多雲。明日料稍後有一兩陣驟雨，介乎22至26度。 周六（2日）初時有一兩陣驟雨，下午部份時間天色明朗，氣溫回升至24至28度。 下周日（3日）有幾陣驟雨，初時短暫時間有陽光，稍後驟雨較多，局部地區有雷暴，料在24至29度之間。

下周二為二十四節氣的「立夏」，至下周四（7日）均有一兩陣驟雨，同為24至28度。