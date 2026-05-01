勞動節天氣｜今日早晚有一兩陣雨　介乎22至25度　明日氣溫回升

今日（5月1日）為勞動節假期，天文台指東北季候風正影響廣東，且一道雲帶正覆蓋廣東東部沿岸。天文台預測，本港地區今日大致多雲，早晚有一兩陣雨。早上市區最低氣溫約22度，日間最高氣溫約25度。吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。



天文台展望，明日（2日）氣溫回升，有一兩陣驟雨。星期日（3日）驟雨逐漸增多及有狂風雷暴。隨後一兩日大致多雲，早上稍涼。



圖為截至5月1日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月4日 市區清涼有雨▼



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冷鋒料周日至下周一橫過 隨後天氣稍涼

天文台指出，一道雲帶會在今明兩日覆蓋廣東沿岸地區。預料位於華中的一道低壓槽會在周末期間逐漸發展為冷鋒，並在星期日至星期一橫過華南沿岸，為該區帶來驟雨及狂風雷暴，而隨後的東北季候風會為該區帶來稍涼的天氣。一股清勁的偏東氣流會在下周中期影響廣東沿岸。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月1日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼



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周日有局部狂風雷暴 下周一及「立夏」最低22度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（2日）至下周二（5日）「立夏」均大致多雲及有雨。明日有一兩陣驟雨，介乎24至28度。下周日（3日）有幾陣驟雨，初時短暫時間有陽光，稍後驟雨增多，局部地區有狂風雷暴，氣溫在24至29度之間。

下周一（4日）與下周二「立夏」的最低氣溫，均稍降至22度，最高分別名26及27度。下周一料早晚有一兩陣驟雨，「立夏」則日間部份時間天色明朗。下周一（6日） 短暫時間有陽光，氣溫在23至27度之間。

下周四（7日）及下周五（8日）有一兩陣驟雨，最低均24度；下周四最高28度，下周五最高升至30度。 下周六（9日）料部份時間有陽光，有幾陣驟雨，進一步回升至25至30度。