冷鋒殺到｜天文台料周日驟雨增多有狂風雷暴　下周一氣溫最低21度

【天文台／HKO／明日的天氣／五一黃金周／五四青年節／立夏】內地五一黃金周踏入第二日（2日，星期六），天文台下午4時半發布特別天氣提示，預料一道冷鋒將於明日（3日，星期日）稍後橫過廣東沿岸，驟雨增多及有狂風雷暴，部份地區雨勢較大，晚上氣溫逐步下降，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最低23度。



根據天文台九天天氣預報，其後下周初期受東北季候風影響，下周一（4日，五四青年節）市區氣溫最低更降至21度，而下周二（5日）為廿四節氣的「立夏」，天氣仍然稍涼，市區最低22度。



2026年5月2日，內地五一黃金周踏進第二日，市區氣溫介乎24度至29度。（夏家朗攝）

2026年5月2日，內地五一黃金周踏進第二日，大批旅客排隊乘坐中環摩天輪。（夏家朗攝）

天文台料今晚將大致多雲 有幾陣驟雨

截至今午4時半，天文台總部錄得最高27度，最低24.1度。天文台指，現時影響廣東沿岸的偏東氣流，正逐漸被偏南氣流取代，同時一道雲帶覆蓋華南，今晚將大致多雲，有幾陣驟雨。

2026年5月2日，內地五一黃金周踏進第二日，一道雲帶覆蓋本港。（夏家朗攝）

明天的天氣︰明早短暫時間有陽光 稍後驟雨增多及有狂風雷暴

天文台在今午4時半發布特別天氣提示，預料一道冷鋒將於明日（3日）稍後橫過廣東沿岸，本港明早短暫時間有陽光，稍後驟雨增多及有狂風雷暴，部份地區雨勢較大，晚上氣溫逐步下降，料下周一（5日）早上最低約21度，提醒市民留意天氣變化，戶外活動時留意最新天氣提示及警告信息。

根據九天天氣預報顯示，明日市區氣溫23度至28度，相對濕度75%至95%，吹南風3級，後轉北風4級，間中5級。

天文台5月2日下午4時半更新的九天天氣預報，料未來九日天氣變化不定。（天文台圖片）

天文台5月2日下午4時半更新的九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎21至30度。（天文台圖片）

下周初期受東北季候風影響 下周一市區最低21度

天文台指，隨後一兩日受東北季候風影響，廣東地區天氣稍涼，而高空擾動會為該區帶來驟雨。下周一（4日）市區氣溫21度至26度，相對濕度65%至90%，吹北至東北風4至5級；大致多雲，早晚有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗。

下周二「立夏」不熱 氣溫介乎22度至25度

下周二（5日）為廿四節氣的「立夏」市區氣溫22度至25度，相對濕度75%至90%，吹東風4至5級；大致多雲，有幾陣驟雨。

天文台5月2日下午4時半更新的九天天氣預報，料未來九日相對濕度介乎65%至95%。（網頁截圖）

2026年5月2日，內地五一黃金周踏進第二日，中環摩天輪外有大批旅客排隊購買富豪雪糕。（夏家朗攝）

下周中期受偏東氣流影響 日間短暫時間有陽光

下周中期一股清勁的偏東氣流會影響華南沿岸。下周三（6日）市區氣溫23度至27度，相對濕度70%至85%，吹東風4級，離岸間中5級；大致多雲，日間短暫時間有陽光。

下周四（7日）市區氣溫24度至28度，相對濕度70%至90%，吹東至東南風4級；大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

2026年5月2日，內地五一黃金周踏進第二日，大批旅客排隊乘坐中環摩天輪。（夏家朗攝）

下周後期受偏南氣流影響 下周五六市區氣溫回升至最高30度

下周後期預料偏東氣流會逐漸被偏南氣流取代，本港氣溫逐步回升。下周五（8日）市區氣溫25度至30度，相對濕度65%至90%，吹南至東南風3級；部分時間有陽光，稍後有幾陣驟雨。下周六（9日）市區氣溫24度至30度，相對濕度70%至95%，吹微風2級；大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。

2026年5月2日，內地五一黃金周踏進第二日，一道雲帶覆蓋本港。（夏家朗攝）

天文台預測再下個周日（10日）市區氣溫23度至28度，相對濕度70%至95%，吹東至東北風3級；大致多雲，有一兩陣驟雨。其後的周一（11日）市區氣溫23度至28度，相對濕度65%至85%，吹東風3級；大致多雲，日間短暫時間有陽光。