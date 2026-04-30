天文台料五一黃金周時晴時雨　周日冷鋒殺到　局部地區有狂風雷暴

【天文台／HKO／明天的天氣／五一黃金周天氣／狂風雷暴／暴雨警告／立夏】五一黃金周明日（5月1日）開始，天文台今日（4月30日）指出，一道雲帶會在未來一兩日覆蓋廣東沿岸地區，預測明日及周六（5月2日）大致多雲，有一兩陣雨；另一道冷鋒料會在下周日至周一（5月3及4日）橫過華南沿岸，料周日稍後驟雨增多，局部地區有狂風雷暴。



今早市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）低見20.2度，天文台預測氣溫會逐漸上升，預測下周後期升至30度。



▼4月29日 雷雨區橫過本港下驟雨▼



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4月30日截至下午17時40分錄得的最低氣溫。（天文台圖片）

天文台總部今早降至20.2度 大帽山低見10.5度

一道冷鋒昨日由北向南橫過香港，本港氣溫下午起逐漸回落，天文台尖沙咀總部今早跌至20.2度，其他各區低約一度，差別不明顯，而大帽山約8時跌至10.5度，昂坪及大老山分別低見14.1度及14.4度。乾燥的東北季候風正影響廣東，本港今日下午大部分地區的相對濕度下降至55%左右。

天文台4月30日下午4時半更新九天天氣預報，預測五一黃金周期間有驟雨，5月3日局部地區有狂風雷暴。(天文台圖片)

明天的天氣：勞動節大致多雲 稍後有一兩陣雨

天文台表示，一道雲帶會在未來一兩日覆蓋廣東沿岸地區，預測明日市區（5月1日）吹東至東北風4級，離岸間中5級，大致多雲，稍後有一兩陣雨，市區氣溫介乎22至25度；周六（2日）吹東南風3至4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，下午短暫時間有陽光，氣溫介乎24至28度。

天文台4月30日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎22至30度。(天文台圖片)

華中低壓槽將發展為冷鋒 周日稍後局部地區有狂風雷暴

天文台預料位於華中的一道低壓槽，會在周末期間逐漸發展為冷鋒，並在下周日至周一橫過華南沿岸，為該區帶來驟雨及狂風雷暴，而隨後的東北季候風會為該區帶來稍涼的天氣。

九天天氣預報顯示，下周日（3日）吹南風3級，晚上北風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時短暫時間有陽光，稍後驟雨增多，局部地區有狂風雷暴，市區氣溫介乎23至29度。到下周一（4日）吹北至東北風4級，大致多雲，早晚有一兩陣驟雨，氣溫回落至介乎22至27度。

到下周二（5日)五一黃金周最後一日，即二十四節氣「立夏」，料吹東風4級，間中5級，大致多雲，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎22至26度。

天文台4月30日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高90%至95%。(天文台圖片)

偏東氣流下周中期影響廣東沿岸 料下周四至六有驟雨

天文台表示，一股清勁的偏東氣流會在下周中期影響廣東沿岸，預測下周三（6日)吹東風4級，間中5級，短暫時間有陽光；下周四（7日）吹東至東南風4級，大致多雲，有一兩陣驟雨；下周五（8日)吹南至東南風3至4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨；下周六（9日）吹南風3級，部分時間有陽光，有幾陣驟雨。

市區氣溫方面，九天天氣預報顯示，將逐步升溫，下周三介乎23至27度，到周四升至最高28度，下周五及六最低分別24、25度，兩日最高30度。

▼4月29日 閃電爆閃▼

