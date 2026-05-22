佛誕天氣｜天文台料早上局部地區有雨 3日假結束即33度或破紀錄
【天文台／HKO／明日的天氣／佛誕／長洲／太平清醮／飄色巡遊】一連三日佛誕假期明日（23日）開始，天文台今日（22日）預料，明日及周日（24日）長洲太平清醮早上局部地區有驟雨，部份時間有陽光，市區最高氣溫32度。隨着高空反氣旋逐漸增強，假期結束後本港氣溫繼續上升，下周二、3日假後翌日及下周三（26日及27日）市區氣溫最高33度，大致天晴，有望打破今年最高溫紀錄。
今晚的天氣︰大致多雲 吹和緩偏南風
天文台表示，位於南海北部的高空反氣旋正為廣東沿岸帶來炎熱的天氣，同時一股偏南氣流正影響華南沿岸。截至今午1時10分，天文台總部錄得氣溫29.7度，相對濕度77%，京士柏紫外線指數為10，強度屬於甚高，預料今午部份時間有陽光及炎熱，晚上大致多雲，吹和緩偏南風。
明日的天氣︰早上局部地區有驟雨 部份時間有陽光
下周一（25日）為公眾假期佛誕翌日，即白領一族由明日（23日）起，便開始3日悠長假期。天文台指出，隨着高空反氣旋逐漸增強，周末至下周中期廣東沿岸天色大致晴朗，漸轉酷熱，同時偏南氣流仍會在周末期間帶來驟雨。
根據天文台九天天氣預報，明日及下周日（23日及24日）市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至90%，吹南至西南風4級；部份時間有陽光，早上局部地區有驟雨，日間炎熱。
佛誕翌日的天氣︰部份時間有陽光及炎熱
下周一（25日）佛誕翌日，市區氣溫28度至32度，相對濕度65%至85%，吹南至西南風4級；部份時間有陽光及炎熱。
下周二下周三市區最高33度 有望破今年記錄
下周二及下周三（26日及27日）假期結束，市區氣溫一連兩日28度至33度，即有望打破今年最高氣溫記錄，相對濕度60%至85%，吹和緩南至西南風；大致天晴，日間酷熱。
下周後期一道低壓槽靠近 漸有幾陣驟雨
天文台預料一道低壓槽下周後期靠近華南沿岸，該區有幾陣驟雨。下周四（28日）本港市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至90%，吹南至西南風3級；部份時間有陽光，日間炎熱，稍後局部地區有驟雨。
下周五（29日）市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至95%，吹西至西南風3級，後轉東風3級；短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。
下周末市區氣溫回落至最高30度 有幾陣驟雨
下周六（30日）市區氣溫26度至30度，相對濕度75%至95%，吹東風3至4級；大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。
再下個周日（31日）市區氣溫26度至31度，相對濕度70%至90%，吹東風4級；部份時間有陽光，稍後局部地區有驟雨。