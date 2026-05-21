最新天氣｜天文台提示：未來兩三小時部份地區較大雨及有狂風雷暴

【天文台／HKO／暴雨警告／暴雨／水浸】與高空擾動相關的雷雨區，在周四（21日）晚上正影響廣東西部，並逐漸向東移動靠近珠江口一帶，天文台在晚上10時40分發出雷暴警告，有效時間至周五（22日）凌晨1時正，預料香港有幾陣雷暴。至晚上11時40分，天文台發出特別天氣提示稱，與高空擾動相關的雷雨區正影響珠江口一帶，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴。



天文台5月21日晚上23:42的雷達圖顯示，與高空擾動相關的雷雨區正影響珠江口一帶。（天文台圖片）

天文台5月21日晚上22:48的雷達圖顯示，與高空擾動相關的雷雨區正影響廣東西部，並逐漸向東移動靠近珠江口一帶。（天文台圖片）

【23:40】天文台：與高空擾動相關的雷雨區正影響珠江口一帶，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴。市民請留意天氣變化。

【22:40】天文台發出雷暴警告，有效時間至周五（22日）凌晨1時正，預料香港有幾陣雷暴。

天文台5月21日晚上7時50分更新九天天氣預報，料天氣轉好，未來九日氣溫上升，達炎熱至酷熱水平。(天文台圖片)

天文台5月21日晚上7時50分更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎26至33度。(天文台圖片)

天文台5月21日晚上7時50分更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度介乎65%至95%。(天文台圖片)

2026年5月20日至21日暴雨時間表，天文台凌晨曾發出2026年首個紅色暴雨警告。（天文台圖片）

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渠務署人員正使用「龍吸水」清理水浸情況。(渠務署圖片)

渠務署人員正使用「龍吸水」清理水浸情況。(渠務署圖片)