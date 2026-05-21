最新天氣｜天文台提示：未來兩三小時部份地區較大雨及有狂風雷暴
撰文：韋景全
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【天文台／HKO／暴雨警告／暴雨／水浸】與高空擾動相關的雷雨區，在周四（21日）晚上正影響廣東西部，並逐漸向東移動靠近珠江口一帶，天文台在晚上10時40分發出雷暴警告，有效時間至周五（22日）凌晨1時正，預料香港有幾陣雷暴。至晚上11時40分，天文台發出特別天氣提示稱，與高空擾動相關的雷雨區正影響珠江口一帶，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴。
【23:40】天文台：與高空擾動相關的雷雨區正影響珠江口一帶，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴。市民請留意天氣變化。
【22:40】天文台發出雷暴警告，有效時間至周五（22日）凌晨1時正，預料香港有幾陣雷暴。
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