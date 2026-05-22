6月初打風？天文台提「利好因素」︰西南季候風爆發、季風槽靠近

【天文台／HKO／熱帶氣旋／打風／颱風／暴雨警告】風季隨時到，天文台今日（22日）發文指根據最新電腦預測，南海西南季候風有機會在5月下旬至6月初爆發，爆發前為香港帶來高溫天氣，其後6月初南海出現顯著氣旋式環流距平特徵，有利低壓系統在南海生成及發展。



不過6月初會否打風？天文台表示，熱帶氣旋會否在西北太平洋或南海生成，仍然言之尚早，但天文台會密切監測可能影響本港的潛在低壓系統，市民請留意最新天氣消息，為未來一兩周的活動做好準備。



風由氣壓相對較高的地方，吹向氣壓相對較低的地方，促使西南季候風於南海全面爆發。（天文台圖片）

天文台科學主任（謝威寶 謝鈞澍）今日在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《西南季候風爆發和六月初的潛在低壓系統》文章。

文中指出，踏入5月隨着北半球日照逐漸增多，亞洲大陸的升溫速度，在太陽照射下較海洋快，導致近地面空氣受熱膨脹並上升，兩者之間的溫度差異因而逐漸擴大，有利低壓區在亞洲大陸形成。

由於風由氣壓相對較高的地方，吹向氣壓相對較低的地方，因此海洋上的暖濕氣流便會大致流向亞洲大陸的低壓中心，促使西南季候風（即夏季季候風）於南海全面爆發。

天文台預料，今年南海西南季候風爆發前，副熱帶高壓脊通常會盤踞在南海及華南沿岸一帶，為香港帶來高溫天氣。圖為天文台5月22日更新的未來九天天預報、5月26日及27日市區最高氣溫33度。（網頁截圖）

南海西南季候風或在5月下旬至6月初爆發

文中又指，根據最新電腦預測，預料今年南海西南季候風有機會在5月下旬至6月初爆發，爆發前副熱帶高壓脊通常會盤踞在南海及華南沿岸一帶，為該區帶來高溫天氣。西南季候風一般持續影響華南沿岸至9月左右，其後便逐漸受到由亞洲大陸吹向海洋的東北季候風所取代。

從氣候角度而言，南海西南季候風爆發是華南地區進入夏季的重要標誌之一。溫暖潮濕的空氣除了為華南沿岸及南海帶來充沛水汽外，充足的熱力條件亦增加大氣的不穩定性，有利對流發展。

此外，西南季候風和北半球的東北信風相遇會產生輻合，容易造成波動和漩渦，有利低壓系統於季風槽上形成，在適當的大氣配置下有機會發展成熱帶氣旋。

根據電腦模式預測850百帕斯卡風場距平圖，預料6月初南海出現顯着氣旋式環流距平特徵。（天文台圖片）

料6月初大氣環流型態有利熱帶氣旋在南海生成

文中並指，根據電腦模式預測850百帕斯卡風場距平圖，預料6月初南海出現顯着氣旋式環流距平特徵，季風槽較為靠近南海北部，這種大氣環流型態有利低壓系統在南海生成及發展。

6月初熱帶氣旋會否生成？天文台：仍然言之尚早

雖然6月初熱帶氣旋會否在西北太平洋或南海生成，仍然言之尚早，但天文台會密切監測南海西南季候風爆發後，可能影響本港的潛在低壓系統。市民請留意最新天氣消息，為未來一兩周的活動做好準備。