天氣｜今日初時有一兩陣驟雨　日間炎熱約32度

一股偏南氣流正影響華南沿岸，同時與高空擾動相關的驟雨正影響廣東。天文台預測，本港地區今日（5月22日）大致多雲，初時有一兩陣驟雨。日間部份時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度；吹和緩偏南風。天文台展望，周末期間至星期一（25日）部份時間有陽光及炎熱，但局部地區仍有驟雨。



圖為截至5月22日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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周末至下周中普遍晴朗 天氣持續炎熱

天文台指出，隨著影響廣東的高空擾動遠離，今日日間該區驟雨逐漸減少，天色好轉。預料高空反氣旋會在週末至下週中期覆蓋華南沿岸，廣東地區天色普遍晴朗，天氣持續炎熱。

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未來兩日早上局部地區有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（23日）至下周四（28日），除下周二（26日）大致天晴達33度。其餘日子均部份時間有陽光，最高32度。其中，明日及下周日（24日）早上局部地區有驟雨，下周四亦局部地區有驟雨。

圖為天文台截至5月22日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周五（29日）及下周六（30日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最低氣溫分別27及26度，最高分別31及30度。