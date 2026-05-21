熱帶氣旋｜AI預報有颱風6月初逼近台灣以東海域　本港風季開始？

天文台3月預測今年影響香港的風季最快6月才開始，碰巧天文台網頁「地球天氣」顥示，不論傳統電腦預報或是AI人工智能預報模式，都料有一個結構完整的熱帶氣旋，會在5月底在菲律賓以東海域生成，6月初逼近台灣以東海域，不過多數預測其會在6月2日至3日轉向日本並減弱消散，對菲律賓、台灣、琉球群島和日本威脅不大；然而AI預報模式「伏羲」則料該熱帶氣旋會進入南海北部，不過也會快速減弱，轉向台灣海峽並消散。



天文台地球天網頁

人工智能預報系統「風烏」在5月21日的預報顯示，一個熱帶氣旋會在6月初靠近台灣以東海域，後向北移向日本並消散。圖為預測6月1日下午14:00集結位置。(天文台地球天氣網頁截圖）

人工智能預報系統「風烏」在5月21日的預報顯示，一個熱帶氣旋會在6月初靠近台灣以東海域，後向北移向日本並消散。圖為預測6月２日下午14:00集結位置。(天文台地球天氣網頁截圖）

人工智能預報系統「風烏」在5月21日的預報顯示，一個熱帶氣旋會在6月初靠近台灣以東海域，後向北移向日本並消散。圖為預測6月3日凌晨02:00集結位置。(天文台地球天氣網頁截圖）

天文台2026年全年天氣展望，料有4至7個熱帶氣旋闖入香港500公里範圍。

天文台台長陳栢緯料風季最快6月開始

2025年有破紀錄14個熱帶氣旋影響香港，其中11個更闖入香港500公里範圍，熱帶氣旋韋帕及樺加沙分別在7月及9月襲港，天文台兩度發出10號風球。天文台3月23日公布本年度展望，台長陳栢緯表示，預測今年有4至7個熱帶氣旋進入本港500公里範圍，風季可能6月或之後開始、10月或之前結束。

他指今年熱帶氣旋料屬正常數目範圍，預測厄爾尼諾現象會形成，而過往也曾有厄爾尼諾年要發出10號風球。

天文台2026年展望。（天文台圖片）

3人工智能預報系統均預報熱帶氣旋6月初逼近台灣以東海域

再過十日便到6月，天文台網頁「地球天氣」展示多個AI人工智能及傳統電腦預報模式多至15日的天氣預測結果，包括氣溫、降雨及風力風向等。

人工智能預報系統「風烏」、「盤古」和「歐中AIFS」都顯示，一個結構完整的熱帶氣旋會在5月底在菲律賓以東的西北太平洋海域生成，6月初逼近台灣以東海域，但不會吹襲台灣，而會在6月2日至3日轉向東北移動，移向日本本島或其以東海域，並減弱消散。

三個預測結果都顯示，該熱帶氣旋不會進入南中國海北部，故對本港無威脅，也料未必影響菲律賓、台灣、琉球群島和日本。

▼2025年9月23日下午 樺加沙逼近 杏花邨不時有大浪拍岸▼



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AI「伏羲」料熱帶氣旋「硬撼」菲律賓呂宋島後進入南中國海北部

不過人工智能預報系統「伏羲」則預測該熱帶氣旋會「硬撼」菲律賓呂宋島，6月1日進入南中國海北部。由於曾登陸呂宋，明顯減弱，並有可能進入本港東南500公里範圍，惟會在6月3日轉向東北移動，在台灣海峽消散，料對港威脅有限。

人工智能預報系統「伏羲」在5月21日的預報顯示，一個熱帶氣旋會在5月底至6月初靠近台灣，並進入南 中國海北部，後向東北部移向台灣海峽並消散。圖為預測5月31日下午14:00集結位置。(天文台地球天氣網頁截圖）

人工智能預報系統「伏羲」在5月21日的預報顯示，一個熱帶氣旋會在5月底至6月初靠近台灣，並進入南 中國海北部，後向東北部移向台灣海峽並消散。圖為預測6月1日下午14:00集結位置。(天文台地球天氣網頁截圖）

人工智能預報系統「伏羲」在5月21日的預報顯示，一個熱帶氣旋會在5月底至6月初靠近台灣，並進入南 中國海北部，後向東北部移向台灣海峽並消散。圖為預測6月2日下午14:00集結位置。(天文台地球天氣網頁截圖）

人工智能預報系統「伏羲」在5月21日的預報顯示，一個熱帶氣旋會在5月底至6月初靠近台灣，並進入南 中國海北部，後向東北部移向台灣海峽並消散。圖為預測6月3日下午14:00集結位置。(天文台地球天氣網頁截圖）

歐洲傳統電腦預報料不會靠近台灣 維持「海上風暴」至消散

歐洲中期天氣預報中心ECMWF傳統電腦預報系統的結果，則顯示不會靠近台灣，而是在日本以南海域，轉為向北移動，維持為「海上風暴」至消散。

歐洲中期天氣預報中心ECMWF 傳統電腦預報系統在5月21日的預報顯示，一個熱帶氣旋會在6月初靠近台灣以東海域，後向北移向日本並消散。圖為預測6月1日下午14:00集結位置。(天文台地球天氣網頁截圖）

歐洲中期天氣預報中心ECMWF 傳統電腦預報系統在5月21日的預報顯示，一個熱帶氣旋會在6月初靠近台灣以東海域，後向北移向日本並消散。圖為預測6月2日下午14:00集結位置。(天文台地球天氣網頁截圖）

歐洲中期天氣預報中心ECMWF 傳統電腦預報系統在5月21日的預報顯示，一個熱帶氣旋會在6月初靠近台灣以東海域，後向北移向日本並消散。圖為預測6月3日下午14:00集結位置。(天文台地球天氣網頁截圖）

天文台5月21日晚上7時50分更新九天天氣預報，料天氣轉好，未來九日氣溫上升，達炎熱至酷熱水平。(天文台圖片)

天文台5月21日晚上7時50分更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎26至33度。(天文台圖片)