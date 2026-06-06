天文台料將落足9日雨 發特別天氣提示：下周一及二雨勢有時頗大
【天文台／HKO／明天的天氣／暴雨警告／黄雨】天文台今日（6日）下午發出特別天氣提示，指受一道廣闊低壓槽影響，未來兩三日本港天氣不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴，下星期一及二（6月8及9日）雨勢有時頗大，提醒市民進行戶外活動時，須時刻留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。
天文台預測要到下周四（11日）天色才稍為好轉，日間部分時間天色明朗，但也會有有一兩陣驟雨。不過隨後受到偏東氣流影響，下周五（12日）開始又連日有驟雨，以及會有雷暴，到其後周一（15日）仍未能重見陽光。
6月7日 (日)：部分地區雨勢較大。
6月8日 (一)：雨勢有時頗大。
6月9日 (二)：初時雨勢頗大。
明天的天氣：有幾陣狂風雷暴 部分地區雨勢較大
天文台表示，一道廣闊低壓槽會在未來兩三日於華南沿岸徘徊，該區有大驟雨及狂風雷暴。隨著廣闊低壓槽遠離沿岸地區，下周中期廣東驟雨逐漸減少。
明日（7日）星期日，天文台料吹南風4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大。到星期一（8日）吹西南風4級，離岸及高地間中5級，多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；到星期二（9日）吹西南風3至4級，初時離岸間中5級，漸轉東北風4級，多雲，間中有驟雨，初時雨勢頗大及有狂風雷暴，稍後驟雨逐漸減少。
市區氣溫方面，明日介乎26至30度，星期一及二介乎26至29度。
預測下周四日間部分時間天色明朗
天文台指一股偏東氣流會在下周中後期影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨。
九天天氣顯示，下周三（10日）轉吹東北風3至4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，市區氣溫介乎25至28度；下周四（11日）吹東至東北風4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間天色明朗，氣溫最高29度。
下周五六有幾陣驟雨 其後周日及一有雷暴
下周五（12日）又再一連四日有雨，市區氣溫緩慢回升。下周五吹東風4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨；周六（13日）吹東至東南風3至4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨；其後周日（14日）轉吹南至西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴；之後周一（15日）吹南至西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。
天文台料氣溫會由下周五介乎26至30度，緩慢上升，到其後周日及一將介乎28至32度。