天文台料將落足9日雨　發特別天氣提示：下周一及二雨勢有時頗大

【天文台／HKO／明天的天氣／暴雨警告／黄雨】天文台今日（6日）下午發出特別天氣提示，指受一道廣闊低壓槽影響，未來兩三日本港天氣不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴，下星期一及二（6月8及9日）雨勢有時頗大，提醒市民進行戶外活動時，須時刻留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。



天文台預測要到下周四（11日）天色才稍為好轉，日間部分時間天色明朗，但也會有有一兩陣驟雨。不過隨後受到偏東氣流影響，下周五（12日）開始又連日有驟雨，以及會有雷暴，到其後周一（15日）仍未能重見陽光。



6月5日雷雨區一個接一個掠過本港，有市民晚上拍攝到天空雷電爆閃情況，圖為晚上22時左右拍攝（Terry T Y Wong拍攝及提供圖片）

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6月7日 (日)：部分地區雨勢較大。

6月8日 (一)：雨勢有時頗大。

6月9日 (二)：初時雨勢頗大。



6月5日雷雨區一個接一個掠過本港，有市民晚上拍攝到天空雷電爆閃情況，圖為晚上攝於大角咀（King Au拍攝／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

6月5日雷雨區一個接一個掠過本港，有市民晚上拍攝到天空雷電爆閃情況，圖為23:19攝於大角咀（苦明拍攝／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

6月5日雷雨區一個接一個掠過本港，有市民晚上拍攝到天空雷電爆閃情況。圖為晚上23:07於將軍澳拍攝。 （Waddle CH Kong拍攝及提供圖片／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

明天的天氣：有幾陣狂風雷暴 部分地區雨勢較大

天文台表示，一道廣闊低壓槽會在未來兩三日於華南沿岸徘徊，該區有大驟雨及狂風雷暴。隨著廣闊低壓槽遠離沿岸地區，下周中期廣東驟雨逐漸減少。

明日（7日）星期日，天文台料吹南風4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大。到星期一（8日）吹西南風4級，離岸及高地間中5級，多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；到星期二（9日）吹西南風3至4級，初時離岸間中5級，漸轉東北風4級，多雲，間中有驟雨，初時雨勢頗大及有狂風雷暴，稍後驟雨逐漸減少。

市區氣溫方面，明日介乎26至30度，星期一及二介乎26至29度。

天文台6月6日下午4時半分更新九天天氣預報，料未來九日都有雨。（天文台圖片）

預測下周四日間部分時間天色明朗

天文台指一股偏東氣流會在下周中後期影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨。

九天天氣顯示，下周三（10日）轉吹東北風3至4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，市區氣溫介乎25至28度；下周四（11日）吹東至東北風4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間天色明朗，氣溫最高29度。

天文台6月6日下午4時半分更新九天天氣預報，料市區氣溫未來九日介乎25至32度。（天文台圖片）

下周五六有幾陣驟雨 其後周日及一有雷暴

下周五（12日）又再一連四日有雨，市區氣溫緩慢回升。下周五吹東風4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨；周六（13日）吹東至東南風3至4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨；其後周日（14日）轉吹南至西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴；之後周一（15日）吹南至西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。

天文台料氣溫會由下周五介乎26至30度，緩慢上升，到其後周日及一將介乎28至32度。

天文台6月6日下午4時半分更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高90%至95%。（天文台圖片

6月6日天氣持續不穩，下面屯門對開海面有大片烏雲，圖為14:45攝於屯門（ Kay Wing Chan拍攝／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）