廣闊低壓槽周六起華南沿岸徘徊　天文台：有預報料有低壓區發展

周五（5日）二十四節氣「芒種」，天文台總部錄得34.6度創今年氣溫新高，到傍晚驟雨及強烈狂風雷暴來襲，屯門及荃灣錄得超過10毫米雨量，而港島西部的雨量更達50毫米。天文台解釋，高溫令大氣具備充足能量，並觸發對流發展，在珠江口一帶引發驟雨及強烈狂風雷暴，由於上升氣流十分猛烈，水汽被帶到凍結層以上並形成冰粒，再「長大」成冰雹。雖然本港周五未見落雹，不過珠海則有。



天文台預料一道廣闊低壓槽會在周六（6日）至下周中期於華南沿岸及南海北部徘徊，下星期日至星期二（7至9日)的天氣形勢有利強對流的發展，預測再會有大驟雨及狂風雷暴。有部分電腦預報模式預料，下周中期南海的廣闊低壓槽上，可能有低壓區發展，即熱帶氣旋雛型。



天文台科學主任（鍾欣樺 陳玉葆 楊逸朗 黃子鈞 胡灼權 林沁宜）周五晚在網頁天氣隨筆專欄發表題為《極端酷熱過後的不穩定天氣》文章，解釋周五雷暴及預報未來數日天氣變化。

熱帶低氣壓下沉氣流及廣東地區風勢微弱 周五氣溫創今年新高

文章指出，位於南海東北部的低壓區在周四（4日）發展為一個熱帶低氣壓，成為今年首個在南海生成的熱帶氣旋。從周五的衛星雲圖可見，該熱帶低氣壓與廣東沿岸保持一定距離，因此廣東主要是受其外圍下沉氣流影響。

6月5日10時的衛星雲圖顯示與熱帶低氣壓相關的對流雲團影響台灣一帶。（天文台圖片）

受該熱帶低氣壓的下沉氣流影響，加上廣東地區風勢微弱，周五極端酷熱。天文台錄得最高氣溫34.6度，是今年以來的最高紀錄，亦是有記錄以來最熱的芒種。新界的最高氣溫更達36、37度，以上水錄得36.9度最高。

6月5日本港各區的最高氣溫，其中天文台尖沙咀總部錄得34.6度，除了創今年氣溫新高，也打波有紀錄以來「芒種」最高氣溫。（天文台圖片）

珠海落雹 本港沙螺灣天氣雷達下午監測到冰雹發生時常出現懸垂回波

文章指出，到傍晚天氣有所轉變。高溫令大氣具備充足能量，並觸發對流發展，在珠江口一帶引發驟雨及強烈狂風雷暴。

由於上升氣流十分猛烈，水汽會被帶到凍結層以上並形成冰粒，冰粒隨氣流上下起伏，藉由不斷吸附並凍結周圍的水滴而逐漸長大。當上升氣流不能再承托冰粒重量時，這些超重的冰粒便會跌落地面，形成冰雹。

天文台在沙螺灣設置的相控陣天氣雷達，在6月5日下午5時08分監測懸垂回波。（天文台圖片）

珠海在下午4時許觀測到冰雹，而天文台在沙螺灣設置的相控陣天氣雷達亦監測到冰雹發生時常出現的懸垂回波，因此天文台曾發出有關冰雹的特別天氣提示。

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港島西部雨量達50毫米 傍晚出現雨後彩虹

強雷雨區在傍晚影響本港，屯門及荃灣錄得超過10毫米雨量，而港島西部的雨量更達50毫米。驟雨過後，本港出現彩虹。

從香港海事博物館望向維多利亞港，6月5日下午6時55分左右觀察到彩虹。（天文台圖片）

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天文台展望周末及下周天氣，隨着現時位於台灣附近的熱帶氣旋進一步向東北方向移向日本以南海域，一道廣闊低壓槽會在周六（6日）開始影響華南沿岸至南海北部一帶，廣東沿岸驟雨增多。

西南氣流遇上西風槽有利強對流的發展 周日起有大驟雨及狂風雷暴

圖五（左）展示明日（6月6日）的地面天氣形勢。從地面風場預報可見，一股偏東風影響廣東東部沿岸附近，與水汽充沛的西南風匯聚，若配合中層波動及高層輻散，有機會為該區帶來顯著降雨，但驟雨過後的天色會較為明朗，預料日間天氣仍然炎熱。

星期日地面預測圖顯示。南海北部有一道廣闊低壓槽。大氣低層會受活躍的西南氣流影響，而中層的西風槽亦會影響廣東沿岸，再配合高層顯著的輻散，預測星期日至星期二（7至9日）的天氣形勢有利強對流的發展，華南沿岸至南海北部一帶會有大驟雨及狂風雷暴，高溫天氣有所緩解。

歐洲中期預報中心的平均海平面氣壓以及雨量預報圖，左圖及右圖分別是6月6日星期六及6月7日星期日早上8時的預報圖。（天文台圖片）

東北風下周二何時抵達廣東沿岸 影響華南沿岸大雨時間

科學主任指出，現時模式對於每日預測雨量，以及大雨影響華南沿岸時間仍有分歧。其中歐洲電腦模式與歐洲人工智能電腦模式的分歧，在於下周中期東北風抵達廣東沿岸的時間。

歐洲電腦模式預測地面廣闊低壓槽會於華南沿岸徘徊，東北風在星期二（9日）稍後才抵達廣東沿岸，驟雨的持續時間較長。相反，歐洲人工智能電腦模式預測東北風在星期二早上已抵達廣東沿岸，雷雨帶較早移至南海，遠離沿岸地區，星期二至星期三驟雨逐漸減少。

不同電腦預報模式對6月7日至10日珠江口一帶的每日雨量預報圖。（天文台圖片）

美、日電腦模式預測廣闊低壓槽上有機會有低壓區發展

而另一個情境，則是美國電腦模式預測廣闊低壓槽上有機會有低壓區發展，並在下周中期為廣東沿岸帶來顯著降雨，日本電腦模式也有相似預測。

不過歐洲電腦模式及AI人工智能模式「伏羲」則料廣闊低壓槽無低壓區發展，但驟雨仍影響廣東。

有部分電腦預報模式預料下周中期南海的廣闊低壓槽上，可能有低壓區發展。（天文台圖片）

天文台6月6日凌晨0時0分更新九天天氣預報，料未來數較多驟雨及連場雷暴。（天文台圖片）

天文台6月6日凌晨0時0分更新九天天氣預報，料市區氣溫未來九日介乎25至32度。（天文台圖片）