芒種天氣｜今日部份地區極端酷熱　早晚有幾陣狂風雷暴　市區34度

今日（6月5日）為二十四節氣「芒種」，酷熱天氣警告繼續生效。天文台指出，驟雨及雷暴正影響廣東，預測本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。早上最低氣溫約28度，日間部份時間有陽光，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度，部份地區極端酷熱。早晚有幾陣狂風雷暴；吹和緩西至西南風。



天文台於今晨6時45分再發特別天氣提示稱，高溫天氣持續，請補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。天文台展望，明日（6日）有幾陣驟雨及雷暴。隨後兩三日間中有驟雨，部份地區雨勢較大，高溫天氣緩解。



圖為截至6月5日清晨5時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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周末至下周中受低壓槽影響 有大驟雨及狂風雷暴

天文台指出，位於台灣附近的熱帶氣旋會在未來一兩日移向日本以南海域。而受其下沉氣流影響，今日廣東地區風勢微弱，極端酷熱，而高溫觸發的雷雨會影響該區。

一道廣闊低壓槽會在周末至下周中期於華南沿岸至南海北部一帶徘徊，該區會有大驟雨及狂風雷暴，高溫天氣有所緩解。預料一股偏東氣流會在下周中期影響廣東東部沿岸。

在上午5時，位於台灣附近的熱帶低氣壓集結在高雄之東南偏南約50公里，預料向東北移動，時速約18公里。

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下周高溫天氣有所緩解

天文台的九天天氣預報顯示，明日（6日）至下周六（13日）均多雲或大致多雲，除下周四（11日）未顯示有雷暴，其餘日子均有驟雨雷暴。

其中，明日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，料介乎27至32度。下周日（7日）間中有驟雨及幾陣雷暴，部份地區雨勢較大，最低氣溫仍為27度、最高31度。

圖為天文台截至6月5日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（8日）多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，最高氣溫30度。下周二（9日）及下周三（10日）多雲，間中有驟雨及有雷暴，最高均為29度；下周二初時部份地區雨勢較大。

下周四（11日）最高仍為29度，當日大致多雲，有幾陣驟雨，日間部份時間天色明朗。下周五（12日）及下周六仍大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，最高氣溫回升至30及31度。