周五天氣｜天文台多次預警大雨及落冰雹　港島西雨量達50毫米

【天文台／HKO／明天的天氣／酷熱天氣／熱帶低氣壓】高溫觸發的驟雨及雷暴正影響珠江口一帶。天文台周五晚（5日）9時再發出特別天氣提示，指位於本港以南海域的強雷雨區正逐漸向北移動，可能會在未來一兩小時影響本港，提醒市民留意天氣變化。天文台再於近10時指出，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。



天文台表示，驟雨及強烈狂風雷暴在周五下午開始影響本港，屯門及荃灣錄得超過10毫米雨量，而港島西部的雨量更達50毫米。



6月5日雷雨區一個接一個掠過本港，有市民晚上拍攝到天空雷電爆閃情況，圖為22:00至23:00攝於珀麗灣（Albert Chan拍攝／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

6月5日雷雨區一個接一個掠過本港，有市民晚上拍攝到天空雷電爆閃情況，圖為22:00至23:00攝於珀麗灣（Albert Chan拍攝／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

6月5日雷雨區一個接一個掠過本港，有市民晚上拍攝到天空雷電爆閃情況，圖為22:00至23:00攝於珀麗灣（Albert Chan拍攝／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

6月5日雷雨區一個接一個掠過本港，有市民晚上拍攝到天空雷電爆閃情況。（Zeus Tam拍攝／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

6月5日雷雨區一個接一個掠過本港，有市民晚上拍攝到天空雷電爆閃情況。圖為21:55攝於元朗。（Howard Tong拍攝／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

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6月5日晚上21:54雷達圖顯示，位於香港南面水域的雷雨區，正續向北逼近本港。（天文台圖片）

【22:00】天文台： 預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【21:55】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

6月5日傍晚一個雷雨區由珠江口向東橫過本港，行雷閃電。由17:50至19:10於何文田，「上一秒電閃雷鳴，下一秒彩虹乍現，黃橙燒天」。（藍雨洋攝及提供圖片）

6月5日傍晚一個雷雨區由珠江口向東橫過本港，行雷閃電。由17:50至19:10於何文田，「上一秒電閃雷鳴，下一秒彩虹乍現，黃橙燒天」。（藍雨洋攝及提供圖片）

6月5日傍晚一個雷雨區由珠江口向東橫過本港，行雷閃電。由17:50至19:10於何文田，「上一秒電閃雷鳴，下一秒彩虹乍現，黃橙燒天」。（藍雨洋攝及提供圖片）

6月5日晚上21:00雷達圖顯示，位於本港以南海域的強雷雨區正逐漸向北移動，可能會在未來一兩小時影響本港。（天文台圖片）

【21:05】天文台：位於本港以南海域的強雷雨區正逐漸向北移動，可能會在未來一兩小時影響本港，市民請留意天氣變化。

【21:00】天文台表示，雷暴警告有效時間至今晚10時45分，預料大嶼山、香港島及九龍有局部地區雷暴。

【18:10】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【18:00】天文台：預料本港在短期內可能受冰雹影響。

6月5日下午17:42的雷達圖顯示，雷雨區已覆蓋葵青區，另有一個也由珠江口向東移近本港。（天文台圖片）

【18:00】雷暴警告有效時間延長至晚上8時30分，預料香港有幾陣強烈狂風雷暴，預料高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港。

【17:45】天文台指高溫觸發的驟雨及強烈狂風雷暴正影響珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢頗大，市民請提高警惕。

6月5日下午17:18的雷達圖顯示，一個雷雨帶正由珠江口向東移近本地。（天文台圖片）

【17:15】天文台發出特別天氣提示：預料本港在短期內可能受冰雹影響。

【17:15】雷暴警告有效時間延至傍晚6時30分，預料香港有幾陣強烈狂風雷暴。

【11:50】天文台發出雷暴警告。

6月5日截至下午3時30分各區最高氣溫，當中天文台尖沙咀總部錄得34.6度，再推高今年氣溫紀錄。(天文台圖片)

天文台尖沙咀總部錄得34.6度創今年新高

今日下午3時半，天文台尖沙咀總部錄得34.6度，再創今年新高。上水及元朗公園最熱，升至36.9度，大隴也錄得36.8度；濕地公園、石崗、打鼓嶺、大埔、大美督及西貢都錄得36度或以上。

6月5日為二十四節氣「芒種」，天文台尖沙咀總部錄得34.4度，刷新「芒種」氣溫新紀錄。在火炭，下午近2時烈日當空如火炙。(彭紹殷攝）

6月5日為二十四節氣「芒種」，天文台尖沙咀總部錄得34.4度，刷新「芒種」氣溫新紀錄。在沙田馬場，下午近2時烈日當空，十分炎熱。(彭紹殷攝）

明天的天氣：間中有驟雨及狂風雷暴 部分地區雨勢較大

天文台表示，一道廣闊低壓槽會在明日（6日）至下周中期於華南沿岸至南海北部一帶徘徊，該區會有大驟雨及狂風雷暴，高溫天氣有所緩解。預料一股偏東氣流會在下周中至後期影響廣東東部沿岸，該區仍有幾陣驟雨。

九天天氣預報，明日吹南至西南風2至3級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，氣溫稍回落至介乎27至32度。

天文台6月5日晚上21:50更新九天天氣預報，料6月6日起有較多驟雨及雷暴。（天文台圖片）

天文台料周日部分地區雨勢較大 下周一雨勢有時頗大

天文台料下周日（7日)起，至少連續四日天氣甚差。下周日吹南至西南風4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大，市區氣溫介乎26至30度；下周一（8日)吹西南風4級，離岸間中5級，多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，氣溫最高29度。

下周二初時部分地區雨勢較大 周四日間部分時間天色明朗

下周二（9日）吹西南風3至4級，漸轉東至東北風4級，多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大，氣溫介乎26至29度；到下周三（10日）轉吹東至東北風3至4級，多雲，間中有驟雨，市區氣溫為未來九日最低，介乎25至28度。

到下周四（11日）吹東風4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間天色明朗，市區氣溫回升最高29度。

天文台6月5日晚上21:50更新九天天氣預報，料市區氣溫未來九日介乎25至32度。（天文台圖片）

下周五起一連三日有幾陣驟雨及局部地區有雷暴

受到股偏東氣流影響，天文台料下周五（12日）至之後周日（14日)天氣又轉差，周五吹東至東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，市區氣溫介乎26至30度；下周六（13日）吹南至東南風3至4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；其後周日（14日）吹南至西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫與周六相若，介乎27至31度。

天文台6月5日晚上21:50更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高90%至95%。（天文台圖片

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼

