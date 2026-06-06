多圖｜最熱芒種雨後出雙彩虹、閃電逾六千次　今起迎4日狂風雷暴

【天文台／HKO／明天的天氣／暴雨警告／黃雨】高溫觸發的驟雨及雷暴昨日傍晚（5日）為局部地區帶來大驟雨，「雨後彩虹」伴隨日落，帶來美景，到晚上閃爍亮眼的罕天雷，又帶一場「閃電詠香江」表演，全日閃電逾六千次，吸引不少人拍攝，記下這個最熱二十四節氣「芒種」（天文台總部錄得34.6度）波譎雲詭的一天。



不過昨日的情況可能只是「前菜」，天文台預測一道廣闊低壓槽會在周末至下周中期於華南沿岸至南海北部一帶徘徊，帶來大驟雨及狂風雷暴，明日 ( 7日，星期日）部分地區雨勢較大，到下周一（8日）雨勢有時頗大。



6月6日 (六）：初時雨勢有時頗大。

6月7日 (日）：部分地區雨勢較大。

6月8日 (一）：雨勢有時頗大。

6月9日 (二)：初時部分地區雨勢較大。



6月5日傍晚雷雨區由珠江口向東橫過本港，大雨過後的日落分，天空出現一道彩虹，有的地方甚至看到雙彩虹。圖為傍晚19:10在元朗拍攝。（Young Bonnie拍攝／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

6月5日傍晚雷雨區由珠江口向東橫過本港，大雨過後的日落分，天空出現一道彩虹，有的地方甚至看到雙彩虹。圖為傍晚18:50至19:25在海運大廈拍攝。（TW Chim拍攝／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

6月5日傍晚雷雨區由珠江口向東橫過本港，大雨過後的日落分，天空出現一道彩虹，有的地方甚至看到雙彩虹。圖為傍晚18:57至19:02在尖沙咀拍攝。（Solutionms Pang船長拍攝／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

6月5日傍晚雷雨區由珠江口向東橫過本港，大雨過後的日落分，天空出現一道彩虹，有的地方甚至看到雙彩虹。圖為傍晚19:00於九龍塘港鐵站拍攝。（Derek Ho拍攝／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

6月5日傍晚雷雨區由珠江口向東橫過本港，大雨過後的日落分，天空出現一道彩虹，有的地方甚至看到雙彩虹。圖為傍晚18:57在牛頭角拍攝。（伍振輝拍攝／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

雷雨在日落前減弱 夕陽餘暉映照出雙彩虹

天文台昨日下午5時許發出特別天氣提示，指一個雷雨區正由珠江口向東移近本港，短期內可能受冰雹影響；並延長雷暴警告有效時間，預料香港有幾陣強烈狂風雷暴。

雷雨區面積較小，第一個主要影響屯門至青衣及大嶼山北端一帶，第二個則進入維港，影響港島西為主。天文台在屯門及荃灣錄得超過10毫米雨量，而港島西部的雨量更達50毫米。雷雨在日落前減弱，厚雲散去，餘暉夕照，竟在傍晚帶來雙彩虹美景，維港兩岸、以及新界多區都可看到，吸引不少人拍攝。

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昨日共錄得6122次閃電 主要在傍晚及晚上兩個時段發生

入夜黑後再有雷雨區由香港以南，移近本港，天文台再發出特別天氣提示，期間的閃電，在夜空比傍晚時更亮，吸引攝影愛好者用相機捕捉剎那間美景。

天文台資料顯示，昨日由中午12時起至午夜，本港共錄得1,263次雲對地及4,859次雲對雲閃電，總共6,122次閃電，主要在下午5至7時發生，其次是晚上9至11時錄得。

6月5日雷雨區一個接一個掠過本港，有市民晚上拍攝到天空雷電爆閃情況，圖為22:00至23:00攝於珀麗灣（Albert Chan拍攝／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

6月5日雷雨區一個接一個掠過本港，有市民晚上拍攝到天空雷電爆閃情況，圖為22:00至23:00攝於珀麗灣（Albert Chan拍攝／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

6月5日雷雨區一個接一個掠過本港，有市民晚上拍攝到天空雷電爆閃情況。圖為晚上21:18開始攝於將軍澳，由約400張相疊成。 （Zeus Tam攝及提供圖片／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

一道廣闊低壓槽今起帶來大驟雨及狂風雷暴

天文台表示，一道廣闊低壓槽會在周末至下周中期於華南沿岸至南海北部一帶徘徊，該區會有大驟雨及狂風雷暴，高溫天氣有所緩解。預料一股偏東氣流會在下周中至後期影響廣東東部沿岸，該區仍有幾陣驟雨。

天文台預測今日（6日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。市區氣溫介乎27至32度，吹輕微至和緩南至西南風。

天文台6月6日凌晨0時0分更新九天天氣預報，料未來數較多驟雨及連場雷暴。（天文台圖片）

明天的天氣：間中有驟雨及幾陣狂風雷暴 部分地區雨勢較大

明日（7日）吹南至西南風4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大，市區氣溫介乎26至30度。

料下周一雨勢有時頗大 周二初時部分地區雨勢較大

到下周一（8日）吹西南風4級，離岸間中5級，多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；下周二（9日)仍然天氣欠佳，吹西南風3至4級，漸轉東至東北風4級，多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大，氣溫與周一一樣，料介乎26至29度。

天文台6月6日凌晨0時0分更新九天天氣預報，料市區氣溫未來九日介乎25至32度。（天文台圖片）

下周三雨勢減弱 周四日間部分時間天色明朗

九天天氣預報顯示，下周三（10日 )雨勢減弱，吹東至東北風3至4級，多雲，有幾陣驟雨，市區氣溫介乎25至28度；到周四（11日）吹東風4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間天色明朗，氣溫最高29度。

下周五（12日）起一連三日天色又轉差。周五大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；下周六（13日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；其後周日（14日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。該三日每日最低氣溫為26、27度，最高30、31度。