天文台料下周日及周一部分地區雨勢較大　端午節多雲有幾陣驟雨

【天文台／HKO／明天的天氣／】天文台今日（10日）表示，受活躍西南季候風及高空擾動影響，周末至下周中期華南地區間中有大驟雨及狂風雷暴，下周日及周一（14及15日）有狂風雷暴，部分地區雨勢較大。



下周五（19日）是端午節，天文台預測當日吹南風4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，市區氣溫料升至31度。



明天的天氣：有一兩陣驟雨 日間部分時間天色明朗

天文台表示，偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區大致多雲，亦有幾陣驟雨。預測明日（11日）續吹東至東北風4級，市區氣溫介乎25至29度，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間天色明朗。

到周五（12日）吹東至東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介乎26至29度。

周六有幾陣驟雨及雷暴 下周日至周一初時雨勢有時頗大 有狂風雷暴

天文台料周六（13日）起至少一連七日，受活躍西南季候風及高空擾動影響，預測周六大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，稍後驟雨較多，市區氣溫最高30度。

到下周日（14日），天文台料吹南至西南風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大；下周一（15日）吹南至西南風4級，離岸間中5級，多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。兩日氣溫料均介乎26至29度。

天文台6月10日下午4時半更新九天天氣預報，料6月13日起會又再度連日有驟雨及雷暴。(天文台圖片)

天文台6月10日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎25至31度。(天文台圖片)

天文台6月10日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度均達95%。(天文台圖片)

下周二至四有驟雨及雷暴 下周五端午節市區氣溫最高31度

天文台預測下周二及三（16及17日)市區氣溫介乎26至30度，吹南至西南風4級，大致多雲，間中有驟雨及雷暴。到下周四（18日）吹南風4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫同樣介乎26至30度。

下周五（19日）端午節，天文台料市區氣溫最高31度，吹南風4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨。