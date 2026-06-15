周二上班上學注意　天文台：雨勢有時頗大　端午節後升溫至33度

【天文台／HKO／明天的天氣／暴雨警告／端午節天氣】天文台今晚（15日）指出，受活躍西南季候風及低壓槽影響，明日（16日，星期二）雨勢有時頗大；預料星期三至星期四（17至18日）初時天氣仍然不穩定，部分地區雨勢較大。



天文台預料位於西北太平洋的副熱帶高壓脊會在本周後期向西伸展，廣東驟雨逐漸減少，周五（19日）端午節至下周初天色好轉，內陸地區漸轉酷熱，周六（20日）起市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）上升至32度或以上，其中下周一（22日)料達33度酷熱水平。



6月15日傍晚放工時間大雨仍未停，打工仔在雨中趕回家。（王譯揚攝）

6月15日傍晚放工時間大雨仍未停，打工仔在雨中趕回家。（王譯揚攝）

天文台預測周二至周四有大雨

6月16日 (二)：間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

6月17日 (三)：間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大。

6月18日 (四)：間中有驟雨及幾陣雷暴。初時部分地區雨勢較大。



6月15日傍晚放工時間大雨仍未停，打工仔在雨中趕回家。（王譯揚攝）

6月15日傍晚放工時間大雨仍未停，打工仔在雨中趕回家。（王譯揚攝）

明天的天氣：間中有驟雨及狂風雷暴 雨勢有時頗大

天文台表示，與活躍西南季候風及低壓槽相關的大驟雨及狂風雷暴會在明日（16日）繼續影響華南沿岸。低壓槽會在隨後一兩日於廣東沿岸及南海北部一帶徘徊，該區天氣仍然不穩定。

九天天氣預報顯示，明日吹西南風4至5級，高地間中6級，多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；周三（17日）吹南至西南風4至5級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大；到周四（18日）吹南風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，初時部分地區雨勢較大。

市區氣溫方面，明日介乎25至29度，其後兩日均介乎26至30度。

端午節的天氣：初時局部地區有雷暴 日間短暫時間有陽光

隨着副熱帶高壓脊在本周後期向西伸展，本港周五（19日）端午節起天晚轉好、氣溫逐漸回升。周五吹南風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴；日間短暫時間有陽光，市區氣溫上升至介乎27至31度。

天文台6月15日晚上7時更新九天天氣預報，預測16至18日天氣仍然不穩有大雨，19日端午節及周末期間驟雨將逐漸減少，天色漸轉明朗。(天文台圖片)

周六起市區氣溫最低28度 下周一酷熱最高33度

天文台預測周六（20日）起至下周三（24日），市區氣溫最低28度，其中下周一（22日）介乎29至33度，屬酷熱水平，其他四日最高32度。

九天天氣預報顯示，周六吹南風4級，部分時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨；下周日（ 21日）吹南至西南風4級，部分時間有陽光及炎熱，早晚局部地區有驟雨；下周一（22日）吹南至西南風4級，部分時間有陽光，日間酷熱；下周二（23日）吹南至西南風4級，部分時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨；到下周三（24日）吹南至西南風4級，短暫時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨。

天文台6月15日晚上7時更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎25至33度。(天文台圖片)

天文台6月15日晚上7時更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高介乎85%至95%。(天文台圖片)