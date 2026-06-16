周三上班上學注意　天文台料有驟雨狂風雷暴　周五端午節風勢頗大

【天文台／HKO／明天的天氣／暴雨警告／端午節天氣】天文台今日（16日）指出，與西南季候風及低壓槽相關的大驟雨及狂風雷暴持續影響廣東沿岸及南海北部，預測明日（17日，星期三）有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；到周四（18日）間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大。



本周五（19日）為端午節，天文台預測風勢頗大，離岸及高地風力間中達6級，初時局部地區有雷暴，日間天色好轉。隨著位於西北太平洋的副熱帶高壓脊於本周後期向西伸展，天文台料下周一至三（22至24日）日間酷熱，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）升至33度。



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明天的天氣：有驟雨及狂風雷暴 雨勢有時頗大

天文台指出，一道低壓槽會在未來一兩日繼續影響廣東沿岸及南海北部，該區仍有大驟雨及狂風雷暴。九天天氣預報顯示，明日（17日）吹南至西南風4至5級，多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，市區氣溫介乎25至28度；周四（18日）吹南風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大，市區氣溫最高30度。

天文台6月16日下午4時半更新九天天氣預報，預測17及18日仍然有大雨，19日端午節起天色好轉，其後更日間酷熱。（天文台圖片）

周五端午節離岸及高地風力間中達6級 日間短暫時間有陽光

天文台表示，隨着位於西北太平洋的副熱帶高壓脊於本周後期向西伸展，廣東驟雨逐漸減少，周五（19日）端午節至下周初天色好轉，天氣漸轉酷熱。

天文台預測端午節當日風勢頗大，吹南風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光；市區氣溫介乎27至31度。

天文台6月16日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎25至33度。（天文台圖片）

周六周日部分時間有陽光及炎熱 市區最高32度

天文台料周六（20日）仍然較大風，吹南風4至5級，初時高地間中6級，部分時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨；下周日（21日）吹南至西南風4級，部分時間有陽光及炎熱，早上局部地區有驟雨。氣溫方面，預測該兩日市區氣溫介乎28至32度。

天文台6月16日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高介乎85%至95%。（天文台圖片）

下周一至三日間酷熱 市區氣溫最高33度

天文台預測下周一至四（22至25日）吹南至西南風4級，周一日間酷熱，部分時間有陽光，市區氣溫介乎29至33度，或需再發酷熱天氣警告。下周二（23日）部分時間有陽光，局部地區有驟雨，下周三（24日)部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，天文台料兩日均日間酷熱，氣溫介乎28至33度。

九天天氣預報顯示，下周四（25日）短暫時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，氣溫介乎28至32度。

6月16日整日落雨，晚上霓虹燈下，雨點令夜中環添另外一種氣氛。(Derek Ho拍攝及提供圖片）