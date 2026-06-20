天文台料父親節早上局部地區有驟雨　熱帶氣旋米克拉下周或襲沖繩

【天文台／HKO／明天的天氣／父親節天氣／熱帶氣旋／米克拉】明日（21日）是父親節，天文台今日（20日）表示，副熱帶高壓脊未來數日帶來晴朗及酷熱的天氣，料明日日間酷熱，市區氣溫29度至33度，部份時間有陽光，早上局部地區有驟雨，下周初大致天晴及日間酷熱，下周三（24日）市區氣溫飆至34度，隨後下周後期一道廣闊低壓槽帶來驟雨及雷暴，下周末有幾陣驟雨及雷暴。



另外，根據天文台預測路徑圖資料，截至今午4時，熱帶氣旋米克拉正集結在雅蒲島以北約550公里，預料向西北偏西移動，並繼續增強，先逼近菲律賓，再「L字型」轉向台灣東南部海域，下周二（23日）增強至強颱風級別，隨後不斷減弱，趨向日本沖繩。



2026年6月20日，副熱帶高壓脊覆蓋南海北部，本港下午天氣炎熱。（湯致遠攝）

今日的天氣︰副熱帶高壓脊覆蓋南海北部 下午炎熱

天文台今午4時45分更新天氣概況，指一股偏南氣流正影響廣東，同時副熱帶高壓脊覆蓋南海北部，本港下午炎熱，多處氣溫上升至約32度，預測晚上大致多雲。

截至下午5時20分，天文台總部錄得30.4度，相對濕度79%，京士柏紫外線指數為0.9，強度屬於低。

2026年6月20日，本港下午多處地區氣溫上升至約32度。（湯致遠攝）

天文台6月20日更新的九天天氣預報，料下周初大致天晴。（天文台網頁截圖）

明日父親節的天氣︰早上局部地區有驟雨 市區最高33度

天文台又指，副熱帶高壓脊未來數日為華南帶來晴朗及酷熱的天氣，明日（21日、周日）為父親節，也是廿四節氣中的夏至，即是一年日晝最長及夜晚最短的日子。

根據九天天氣預報，明日市區氣溫29度至33度，相對濕度65%至90%，吹和緩南至西南風，部份時間有陽光，早上局部地區有驟雨，日間酷熱。

天文台6月20日更新的九天天氣預報，料下周三（24日）市區氣溫最高34度。（天文台網頁截圖）

天文台6月20日更新的九天天氣預報，料下周後期相對濕度最高95%。（天文台網頁截圖）

下周初大致天晴及日間酷熱 下周三市區飆34度

下周一及下周二（22日及23日）市區氣溫29度至33度，相對濕度65%至85%，吹和緩南至西南風，大致天晴，日間酷熱。

下周三（24日）為未來九天最高溫的一日，市區氣溫29度至34度，相對濕度65%至90%，吹和緩南至西南風，大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱。

2026年6月20日，本港初時有一兩陣驟雨。（湯致遠攝）

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廣闊低壓槽下周後期影響廣東 下周四起有驟雨

天文台預料，一道廣闊低壓槽下周後期影響廣東，帶來驟雨及雷暴。下周四（25日）市區氣溫28度至33度，相對濕度70%至95%，吹和緩南至西南風，部份時間有陽光，日間酷熱，稍後有幾陣驟雨。

下周五（26日）市區氣溫28度至32度，相對濕度70%至95%，吹和緩南風，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光。

下周末有幾陣驟雨及雷暴 市區降至最低27度

下周六及再下個周日（27日及28日），市區氣溫27度至31度，相對濕度75%至95%，吹和緩南風，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。

再下個周一（29日）市區氣溫27度至31度，相對濕度75%至95%，吹和緩南至東南風，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

天文台6月20日下午2時更新的熱帶氣旋路徑圖，料米克拉向西北偏西方向移動，未來一兩日移向菲律賓以東海域。（天文台圖片）

天文台6月20日下午2時更新的熱帶氣旋預測位置和強度，料米克拉6月23日增強至強颱風級別。（天文台圖片）

米克拉下周三增強至強颱風 L字型趨向台灣及日本沖繩

熱帶氣旋方面，天文台表示，截至今午4時，熱帶風暴米克拉集結在雅蒲島以北約550公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，未來一兩日移向菲律賓以東海域，並繼續增強。

根據熱帶氣旋位置及路徑圖，米克拉逼近菲律賓後，將「L字型」轉向台灣東南部海域，並在下周二（23日）增強至強颱風級別，每小時中心附近最高持續風速175公里，其後不斷減弱，趨向日本沖繩。