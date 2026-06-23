天文台料明午新界三區飆36度　遊日注意米克拉周五颱風級直襲沖繩

【天文台／HKO／明天的天氣／酷熱天氣／熱帶氣旋／米克拉】遊日市民注意，天文台今日（23日）預料，熱帶氣旋米克拉周四（25日）以颱風級別在宮古島以南海域掠過，周五（26日）維持颱風級別襲沖繩本島。



根據九天天氣預報，天文台預測明日（24日）市區氣溫最高34度，大致天晴，但局部地區有驟雨；而自動分區天氣預報顯示，明午2時新界多區達35度，石崗、上水及打鼓嶺更飆至36度。惟受反氣旋減弱及受高空擾動影響，本周後期有驟雨及雷暴，氣溫也稍為回落。



熱帶氣旋米克拉6月23日已增強為超強颱風級別，中心附近最高持續風速達每小時185公里。（easterlywave圖片）

天文台6月23日早上11時更新的米克拉路徑圖。（天文台圖片）

遊日注意！米克拉周五颱風級別襲沖繩

熱帶氣旋米克拉（Mekkhala，泰國提供名稱，意指雷電天使）昨日（22日）增強至超強颱風，中心附近最高持續風速達每小時185公里。天文台表示，今日中午12時，米克拉集結在沖繩島西南偏南約840公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，大致移向琉球群島一帶。

天文台預測移動路徑圖顯示，米克拉明日（24日）開始減弱，料周四（25日）以颱風級別在宮古島以南海域掠過，周五（26日）維持颱風級別襲沖繩本島，那霸市及名護市將受正面吹襲，其後續向東北移動並減弱，橫過日本本州南面水域。

天文台6月23日早上11時更新的米克拉路徑圖。（天文台圖片）

天文台6月23日早上11時更新的米克拉預測位置和強度。（天文台圖片）

天文台表示，高空反氣旋正為廣東地區帶來大致良好及酷熱的天氣，正午時份新界多處地區氣溫上升至33度左右。截至下午1時半，天文台錄得市區氣溫31.7度，相對濕度72%，京士柏紫外線指數為6，強度屬於高。酷熱天氣警告及勞工處黃色工作暑熱警告現正生效。

天文台6月23日早上更新的九天天氣預報，本周末有驟雨和雷暴。（天文台網頁截圖）

明天的天氣︰大致天晴 新界三區飆至36度

天文台指，受高空反氣旋影響，未來一兩日廣東仍然酷熱。根據九天天氣預報，明日（24日）市區氣溫29度至34度，相對濕度65%至90%，吹和緩西南風，大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱。

根據自動分區天氣預報，明午2時新界多區非常酷熱，其中流浮山、大埔、沙田及西貢達至35度，石崗、上水及打鼓嶺更飆至36度。

根據6月23日的自動分區天氣預報，料明午2時石崗、上水及打鼓嶺飆至36度。（天文台網頁截圖）

反氣旋減弱及受高空擾動影響 周四及周五有驟雨及雷暴

隨着反氣旋減弱及受高空擾動影響，本周後期華南有驟雨及雷暴。周四（25日）市區氣溫29度至33度，吹和緩西南風，部份時間有陽光，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨及雷暴。

周五（26日）市區氣溫28度至32度，吹輕微至和緩西南風，大致多雲，有幾陣驟雨及局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。

天文台6月23日早上更新的九天天氣預報，料明日市區氣溫達34度。（天文台網頁截圖）

天文台6月23日早上更新的九天天氣預報，料未來九天相對濕度維持最高90%至95%。（天文台網頁截圖）

周末舉行國際龍舟邀請賽 續有驟雨及雷暴

旅發局周六及下周日（6月27及28日）在尖沙咀東海濱舉行「2026永明香港國際龍舟邀請賽」，惟天公不造美，周六市區氣溫27度至31度，吹和緩南至西南風，大致多雲，間中有驟雨及雷暴。

下周日（28日）市區氣溫27度至31度，吹和緩南風，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

+ 9

高空反氣旋下周初覆蓋廣東 部份時間有陽光

天文台預料高空反氣旋下周初再度覆蓋廣東，驟雨減少，天色好轉。下周一（6月29日）市區氣溫28度至32度，相對濕度70%至90%，吹和緩南至東南風，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。

下周二（6月30日）市區氣溫28度至32度，相對濕度70%至90%，吹和緩東南風，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。

七一的天氣︰短暫時間有陽光 有幾陣驟雨

天文台預料一道廣闊低壓槽下周中後期影響南海中北部。下周三（7月1日）是公眾假期香港特別行政區成立紀念日，市區氣溫28度至32度，相對濕度75%至95%，吹和緩東南風，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

下周四（7月2日）市區氣溫28度至32度，相對濕度75%至95%，吹和緩東南風，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。