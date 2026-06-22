天文台預測周三熱爆34度　周四稍後有狂風雷暴　7.1有幾陣驟雨

【天文台／HKO／超強颱風米克拉／明天的天氣／打風／遊沖繩注意／七一天氣】天文台今日（6月22日）指出，高空反氣旋會在未來一兩日為廣東帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣，預測周二至周四（6月23至25日）日間酷熱，周三（24日）市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）升至34度，周四稍後局部地區有狂風雷暴，本周末有幾陣驟雨及雷暴。



天文台預料高空反氣旋會在下周初再度增強，廣東驟雨減少，下周三（7月1日）為回歸29周年日子，天文台料短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。



隨着7月1日回歸29周年紀念日將至，政府陸續在公眾地方掛上相關橫額。（倪清江攝）

隨着7月1日回歸29周年紀念日將至，政府陸續在公眾地方掛上國旗及香港區旗。（倪清江攝）

隨着7月1日回歸29周年紀念日將至，6月22日有政府飛行服務隊演練模擬吊着國旗及香港區旗飛越維港上空，但就使用淨紅色旗。（倪清江攝）

遊沖繩注意 米克拉今連升兩級至超強颱風 周五登陸那霸再襲名護

熱帶氣旋米克拉（Mekkhala，泰國提供名稱，意指雷電天使）今日內連升兩級，今早8時由颱風增強至強颱風，中心附近最高持續風速達每小時155公里，再於下午2時增強至超強颱風，中心附近最高持續風速達每小時185公里。

在晚上8時，超強颱風米克拉集結在馬尼拉之東北約680公里，天文台預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓以東海域，料未來數日大致移向琉球群島一帶。預測移動路徑圖顯示，米克拉周四（25日）會在宮古島以南海域掠過，周五（26日）凌晨至日間，以強颱風級別登陸沖繩本島，那霸市及名護市將受正面吹襲，其後續向東北移動並減弱，橫過日本本州南面水域。

超強颱風米克拉6月22日下午14時集結在香港之東南偏東約1,420公里，中心附近最高持續風速每小時185公里。（天文台圖片）

明天的天氣：大致天晴 日間酷熱 最高33度

天文台指高空反氣旋會在未來一兩日為廣東帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣；隨着反氣旋減弱及受高空擾動影響，本周後期華南有驟雨及雷暴。

九天天氣預報顯示，明日（6月23日）及周三（24日）吹西南風4級，日間酷熱。明日大致天晴，市區氣溫介乎28至33度；周三大致天晴，但局部地區有驟雨，氣溫介乎29至34度，新界地區再高一兩度。

周四稍後局部地區有狂風雷暴 周五有幾陣驟雨及雷暴

周四（25日）及周五（26日）吹西南風3至4級。周四部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，稍後局部地區有狂風雷暴，氣溫介乎29至33度；周五大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光，氣溫回落至介乎28至32度。

天文台6月22日下午4時半更新九天天氣預報，預測6月23至25日酷熱，26及27日有幾陣驟雨及雷暴，到7月1日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。（天文台圖片）

天文台6月22日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎27至34度。（天文台圖片）

周末國際龍舟邀請賽天公不造美? 預測會有幾陣驟雨及雷暴

旅遊發展局周六及下周日（6月27及28日）在尖沙咀東海濱舉行「2026永明香港國際龍舟邀請賽」，不過可能天公不造美。天文台預測周六吹南至西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴；周日吹南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。兩日市區氣溫料均介乎27至31度。

天文台6月22日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高介乎85%至95%。（天文台圖片）

下周三7.1短暫時間有陽光 有幾陣驟雨

天文台預料高空反氣旋會在下周初再度增強，廣東驟雨減少。九天天氣預報顯示，下周一（6月29日）吹南至東南風3級，下周二（30日）轉吹東南風4級，兩日均短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，市區氣溫介乎28至32度；到下周三（7月1日）回歸29周年日子，料吹東南風4級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫同樣介乎28至32度。