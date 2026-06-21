天文台33.1度近10年最熱父親節　夏至過後酷熱4日　周三4區料36度

【天文台／HKO／明天的天氣／父親節／夏至】天文台尖沙咀總部（即市區氣溫）今日（21日）下午錄得33.1度，為近10年最熱父親節，也是近10年次熱二十四節氣「夏至」。天文台指副熱帶高壓脊會在未來兩三日，為廣東帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣，預測周一至周四（22至25日）日間酷熱，周三（24日）市區氣溫升至34度，自動分區天氣預報顯示，周三新界大埔、上水、打鼓嶺及石崗升至36度。



隨着副熱帶高壓脊減弱及受廣闊低壓槽影響，本周後期華南有驟雨及雷暴，天文台料周六（27日）及下周日（28日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，由旅遊發展局舉辦的「2026永明香港國際龍舟邀請賽」，會在周末進行。



6月20日天氣炎熱，在觀塘海濱公園，有小朋友示範一盒飲品一物兩用，既可放額頭降溫，又可飲落肚解暑。（湯致遠攝）

6月20日天氣炎熱，在觀塘海濱公園，有小朋友示範一盒飲品一物兩用，既可放額頭降溫，又可飲落肚解暑。（湯致遠攝）

6月20日天氣炎熱，有數名年輕人在海上玩直立板。（湯致遠攝）

6月20日天氣炎熱，有數名年輕人在海上玩直立板。（湯致遠攝）

強烈熱帶風暴米克拉6月21日下午14時集結在香港之東南偏東約1,970公里，中心附近最高持續風速每小時110公里。（天文台圖片）

本周到台灣及琉球群島注意 熱帶氣旋米克拉將增強至強颱風

強烈熱帶風暴米克拉（Mekkhala，泰國提供名稱，意指雷電天使）今日下午2時集結在香港之東南偏東約1,970公里，中心附近最高持續風速每小時110公里。天文台料米克拉會在今明兩日橫過菲律賓以東海域並繼續增強，隨後大致移向台灣至琉球群島一帶。

米克拉今日向西北偏西移動，時速約22公里。天文台預測移動路徑圖顯示，米克拉明日（22日）下午增強至強颱風，中心附近最高持續風速每小時155公里，其後兩日風速再增強至每小時165公里，後向東北移動，周四（25日）逼近琉球群島南部石垣島和宮古島南面海域，但會減弱為颱風，周五（26日）再減弱為強烈熱帶風暴，掠過沖繩本島以東附近海域。

強烈熱帶風暴米克拉6月21日下午14時集結在香港之東南偏東約1,970公里，天文台料其會增強至強颱風級別，吹襲琉球群島。紅色代表有強對流天氣。（天文台圖片）

6月20日天氣炎熱，在觀塘海濱公園的工作人員，在陰涼處飲水解溫，降低中暑風險。（湯致遠攝）

6月20日天氣炎熱，在觀塘海濱公園，有小朋友急飲水解暑。（湯致遠攝）

今為近10年次熱夏至

今日是父親節，也是夏至（中原地方全年日照時間最長）。天文台總部錄得最高33.1度，為自2016年父親節錄得34.2度後，2017年起近10年最高溫父親節；同時今日也是2017年以來，近10年次熱的夏至，比2024年錄得的34度、最熱夏至之一稍低。

天文台尖沙咀總部6月21日下午錄得33,1度，上水最高35.1度。（天文台圖片）

明天的天氣：大致天晴 日間酷熱 最高33度

天文台預測副熱帶高壓脊會在未來兩三日，為廣東帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣，明日（22日）起一連四市區最高氣溫達到酷熱水平，即33度或以上。九天天氣預報顯示，預測明日吹南至西南風4級，大致天晴，氣溫介乎28至33度；周二（23日）天氣相若，吹南至西南風4級，大致天晴，氣溫同樣介乎28至33度。

天文台6月21日下午4時半更新九天天氣預報，預測22至25日酷熱，26及27日有幾陣驟雨及雷暴。（天文台圖片）

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周三市區氣溫料最高34度 周四稍後局部地區有雷暴

天文台料周三（24日）吹南至西南風4級，大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱，市區氣溫升至29至34度；周四（25日）吹西南風3至4級，最高33度，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。

天文台6月21日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎27至34度。（天文台圖片）

大埔、上水、打鼓嶺及石崗周三午後料升至36度

天文台自動分區天氣預報顯示，6月24日星期三下午1時，天文台總部升至34度，西貢及沙田升至35度，大埔、北區上水和打鼓嶺、以及屬元朗區的石崗，都會升至36度。

天文台自動分區天氣預報顯示，6月24日星期三下午1時，天文台尖沙咀總部氣溫料升至34度，新界上水等區升至36度。（天文台圖片）

周五起天色轉差 周六及下周日有幾陣驟雨及雷暴

天文台指隨着副熱帶高壓脊減弱及受廣闊低壓槽影響，本周後期華南有驟雨及雷暴。周五（26日）吹西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光，市區氣溫介乎28至32度。

周末天氣欠佳，九天天氣預報顯示，周六（27日）吹南至西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴；周日（28日）吹南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。氣溫方面，兩日料均介乎27至31度。

天文台6月21日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高介乎85%至95%。（天文台圖片）

天文台預測下周一（29日）吹南至東南風3級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎27至32度；下周二（30日）吹東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫最高31度。