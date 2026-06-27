天文台料周日有驟雨及雷暴　7.1熱爆33度　有電腦預測下周末打風

【天文台／HKO／明天的天氣／雷暴／颱風】天文台今日（6月27日）預測一道低壓槽會在明日（28日）繼續於華南沿岸至南海北部徘徊，預測本港明日有幾陣驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大；其後五日天色好轉，部分時間有陽光，7月1日及2日日間酷熱，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）料最高升至33度。



天文台預料一道廣闊低壓槽會在下周後期為華南沿岸及南海中北部帶來驟雨及雷暴。科學主任在日前的一篇天氣隨筆中提到，個別傳統電腦模式預測廣闊低壓槽上可能有低壓系統進一步發展，是否有熱帶氣旋生成仍有待觀察，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）今日的傳統電腦預報顯示，一個熱帶氣旋下周末在南中國海北部，移向海南島一帶，不過有關結果由電腦直接輸出，未經人手調整。



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明天的天氣：有幾陣驟雨及雷暴 部分地區雨勢較大

旅遊發展局「永明香港國際龍舟邀請賽」首日賽事今日在尖沙咀海濱舉行，天氣比天文台預測為好，天陰但無狂風雷暴，間中有風，不太炎熱。不過天文台指一道低壓槽會在明日（6月28日）繼續於華南沿岸至南海北部徘徊，該區間中有大驟雨及狂風雷暴，預測本港吹南至西南風3級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大，氣溫介乎27至31度。

下周一料初時驟雨較多及有雷暴 周二部分時間有陽光

天文台指隨着低壓槽減弱及副熱帶高壓脊覆蓋華南，隨後數日廣東驟雨逐漸減少，天氣漸轉酷熱。九天天氣預報顯示，下周一（6月29日）吹南至東南風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光；下周二（30日）吹東南風3級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。天文台料兩日市區氣溫介乎28至32度。

天文台6月27日下午4時半更新九天天氣預報，料28日仍有驟雨及雷暴，7月初日間酷熱。(天文台圖片)

下周三7月1日市區氣溫最高升至33度 部分時間有陽光

下周三7月1日為香港回歸29周年日子，天文台預測吹東南風3至4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，市區氣溫最高33度；下周四（7月2日）吹東南風4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，預測市區氣溫最高同樣達33度。

天文台6月27日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至33度。(天文台圖片)

天文台6月27日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高90%至95%。(天文台圖片)

廣闊低壓槽下周後期帶來驟雨及雷暴 下周五起風力稍增

天文台預料一道廣闊低壓槽會在下周後期為華南沿岸及南海中北部帶來驟雨及雷暴，預測下周五（3日）吹東至東南風4級，間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，市區氣溫介乎28至32度，氣溫稍回落至介乎28至32度；到周六（4日）轉吹東至東南風4至5級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫最高31度。

再下個周日有幾陣驟雨及狂風雷暴 部分地區驟雨較多

到再下個周日（5日），吹南至東南風4至5級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多，氣溫介乎27至30度，其後的周一（6日）吹南風4級，間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫最高31度。

天文台：個別傳統電腦模式預測廣闊低壓槽上或有低壓系統發展

天文台科學主任在6月25日於網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《七一前後天氣展望》文章，提到該廣闊低壓槽會在下周中後期影響南海至菲律賓一帶，現時較多電腦模式預測副熱帶高壓脊屆時會持續覆蓋中國東南沿岸，與廣闊低壓槽相關的不穩定天氣主要影響南海中部至越南一帶；然而個別傳統電腦模式預測廣闊低壓槽上可能有低壓系統進一步發展，是否有熱帶氣旋生成仍有待觀察。

電腦模式對於下周中後期廣闊低壓槽的位置及發展，與副熱帶高壓脊的西伸幅度仍存在分歧。（天文台圖片）

歐洲中期天氣預報中心料有小型低壓系統下周移向海南島一帶

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統電腦今日（6月27日）的預報顯示，一個小型的低壓系統會在下周五（7月3日）在南海北部發展，大致移向海南島一帶，其後在廣西至越南之間登陸。不過有關結果由電腦直接輸出，未經人手調整。在天文台地球天氣網頁，暫未見其他預報系統作出同樣的預測。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統電腦6月27日的預報顯示，一個熱帶氣旋下周末在南中國海北部，移向海南島一帶。圖為預測7月3日下午14:00集結位置。(天文台地球天氣網頁截圖)

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統電腦6月27日的預報顯示，一個熱帶氣旋下周末在南中國海北部，移向海南島一帶。圖為預測7月3日下午14:00集結位置。(天文台地球天氣網頁截圖)

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統電腦6月27日的預報顯示，一個熱帶氣旋下周末在南中國海北部，移向海南島一帶。圖為預測7月5日下午14:00集結位置。(天文台地球天氣網頁截圖)