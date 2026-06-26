最新天氣消息｜天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響

【天文台／HKO／雷暴】天文台周五( 26日）凌晨2時發出特別天氣提示， 未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民應提高警覺，雷暴警告有效時間延長至至凌晨3時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。



天文台預料低壓槽會在未來一兩日於華南沿岸至南海北部徘徊，周五（26日）有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，早上短暫時間有陽光。



▼6月26日 天氣消息▼

天文台6月26日凌晨02:00的雷達圖顯示，一個雷雨區正由西向東橫過本港南面。（天文台圖片）

【02:00】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【02:00】雷暴警告有效時間延長至凌晨3時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

天文台6月26日凌晨2時05分更新九天天氣預報，料27及28日有驟雨及雷暴，7月初日間酷熱。(天文台圖片)

【00:45】天文台指覆蓋廣東沿岸的高空反氣旋周四逐漸減弱，而與低壓槽相關的驟雨及雷暴亦影響華南，預測今日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，早上短暫時間有陽光。市區氣溫介乎28至32度。吹和緩西南風。

天文台6月26日凌晨00:48的雷達圖顯示，一個雷雨區正由西南逼近大嶼山。（天文台圖片）

▼6月25日 天氣消息▼

天文台6月25日晚上21:48雷達圖顯示，強雷雨帶南部已到本港北部一帶。（天文台圖片）

【23:15】天文台指本港今日短暫時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨及雷暴，九龍及新界局部地區錄得超過20毫米雨量。

【21:40】天文台：強雷雨帶正影響珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

【18:30】天文台：一道強雷雨帶正逐漸移近珠江口地區，並預料會在未來兩三小時影響本港，市民請留意天氣變化。

天文台6月25日傍晚6晚半雷達圖顯示，一道強雷雨帶正由西向東逼近珠江口一帶。（天文台圖片）

天文台6月25日下午4時半更新九天天氣預報，料27及28日有驟雨及雷暴，7月初日間酷熱。(天文台圖片)

天文台6月25日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至33度。(天文台圖片)

天文台6月25日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高介90%至95%。(天文台圖片)

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