最新天氣消息｜天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響
撰文：韋景全
出版：更新：
【天文台／HKO／雷暴】天文台周五( 26日）凌晨2時發出特別天氣提示， 未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民應提高警覺，雷暴警告有效時間延長至至凌晨3時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。
天文台預料低壓槽會在未來一兩日於華南沿岸至南海北部徘徊，周五（26日）有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，早上短暫時間有陽光。
▼6月26日 天氣消息▼
【02:00】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。
【02:00】雷暴警告有效時間延長至凌晨3時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。
【00:45】天文台指覆蓋廣東沿岸的高空反氣旋周四逐漸減弱，而與低壓槽相關的驟雨及雷暴亦影響華南，預測今日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，早上短暫時間有陽光。市區氣溫介乎28至32度。吹和緩西南風。
▼6月25日 天氣消息▼
【23:15】天文台指本港今日短暫時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨及雷暴，九龍及新界局部地區錄得超過20毫米雨量。
【21:40】天文台：強雷雨帶正影響珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。
【18:30】天文台：一道強雷雨帶正逐漸移近珠江口地區，並預料會在未來兩三小時影響本港，市民請留意天氣變化。
▼5月14日下午尖沙咀落大雨▼
+4
▼6月5日 雷雨區帶來連環閃電▼
+18
天文台料周末有驟雨及雷暴 南海會否有熱帶氣旋生成仍待觀察遊日注意 2颱風周六料掠過東京外海 低壓槽下周中後期影響本港天文台料明午新界三區飆36度 遊日注意米克拉周五颱風級直襲沖繩天文台預測周三熱爆34度 周四稍後有狂風雷暴 7.1有幾陣驟雨天文台33.1度近10年最熱父親節 夏至過後酷熱4日 周三4區料36度