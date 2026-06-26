天文台料周六周日有驟雨及幾陣雷暴 7月1日市區最高33度
撰文：倪清江
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【天文台／HKO／明天的天氣／七一天氣／雷暴】天文台今日（6月26日）指出，一道低壓槽會在未來一兩日於華南沿岸至南海北部徘徊，周末天氣甚差，明日（27日，星期六）有驟雨及幾陣狂風雷暴，下周日（28日）間中有驟雨及幾陣雷暴，初時部分地區雨勢較大。
隨着低壓槽遠離廣東沿岸及副熱帶高壓脊覆蓋華南，下周初至中期廣東驟雨逐漸減少，天氣漸轉酷熱，下周三7月1日回歸29周年紀念日料有一兩陣驟雨，日間酷熱，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高33度；預料一道廣闊低壓槽會在下周後期為南海中北部帶來不穩定天氣，下周末有幾陣驟雨及雷暴。
天文台表示，在下午4時，熱帶風暴米克拉集結在大阪之西南約990公里，預料向東北偏東移動，時速約40公里，橫過日本以南海域；熱帶風暴海高斯集結在東京之西南偏南約850公里，預料向北移動，時速約60公里，靠近日本本州一帶。
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