天文台料周六周日有驟雨及幾陣雷暴　7月1日市區最高33度

【天文台／HKO／明天的天氣／七一天氣／雷暴】天文台今日（6月26日）指出，一道低壓槽會在未來一兩日於華南沿岸至南海北部徘徊，周末天氣甚差，明日（27日，星期六）有驟雨及幾陣狂風雷暴，下周日（28日）間中有驟雨及幾陣雷暴，初時部分地區雨勢較大。



隨着低壓槽遠離廣東沿岸及副熱帶高壓脊覆蓋華南，下周初至中期廣東驟雨逐漸減少，天氣漸轉酷熱，下周三7月1日回歸29周年紀念日料有一兩陣驟雨，日間酷熱，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高33度；預料一道廣闊低壓槽會在下周後期為南海中北部帶來不穩定天氣，下周末有幾陣驟雨及雷暴。



6月26日中午一場暴風雨後即降溫，不過市民外出要帶定雨傘。（彭紹殷攝）

6月26日中午一場暴風雨後即降溫，不過市民外出要帶定雨傘。（彭紹殷攝）

6月26日中午一場暴風雨後即降溫，有市民在雨中跑步。（彭紹殷攝）

天文台6月26日上午11時半更新九天天氣報，預測兩個周末都有驟雨及雷暴，之間五日部分時間有陽光，日間炎熱至酷熱。（天文台圖片）

天文台6月26日上午11時半更新九天天氣報，預測未來九日市區氣溫介乎27至33度。（天文台圖片）

天文台6月26日上午11時半更新九天天氣報，相對濕度最高為90%至95%。（天文台圖片）

天文台表示，在下午4時，熱帶風暴米克拉集結在大阪之西南約990公里，預料向東北偏東移動，時速約40公里，橫過日本以南海域；熱帶風暴海高斯集結在東京之西南偏南約850公里，預料向北移動，時速約60公里，靠近日本本州一帶。