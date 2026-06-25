低壓槽｜天文台預測周五起一連4日有驟雨及雷暴　7.1日間酷熱33度

【天文台／HKO／雷暴／明天的天氣／打風】天文台今日（25日）指出，一道低壓槽會在未來兩三日於華南沿岸至南海北部徘徊，並為該區帶來驟雨及狂風雷暴，預測明日（6月26日）至下周一（6月29日）有幾陣驟雨及雷暴，明日及周六（27日）尤差，屬「幾陣狂風雷暴」。



天文台料下周初至中期廣東驟雨逐漸減少，天氣漸轉酷熱，下周三7月1日回歸29周年紀念日，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，料市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高33度。



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雙旋襲日 米克拉及海高斯周末掠過東京及南面海域

兩個熱帶氣旋即將吹襲日本，在今晚8時，強烈熱帶風暴級米克拉集結在香港東北偏東約1,260公里，中心附近最高持續風速每小時90公里，料會在今明兩日橫過琉球群島一帶，隨後靠近日本本州南部；熱帶風暴海高斯集結在香港以東約2,150公里，中心附近最高持續風速每小時85公里，料會在未來一兩日移向日本以南海域。

天文台熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，米克拉及海高斯會在周末「前後腳」，在日本本州東京及南面海域掠過，其後減弱並消散。

雙旋襲日｜熱帶氣旋米克拉（強烈熱帶風暴級）及海高斯（熱帶風暴）將在周末先後吹襲日本本州。（天文台熱帶氣旋預測移動路徑圖）

明天的天氣：早上短暫時間有陽光 有幾陣驟雨及狂風雷暴

天文台指一道低壓槽會在未來兩三日於華南沿岸至南海北部徘徊，並為該區帶來驟雨及狂風雷暴，預測明日（6月26日）吹西南風3級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，早上短暫時間有陽光，市區氣溫介乎28至32度；周六（27日）吹南至西南風2至3級，大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大，氣溫最高31度。

▼5月14日下午尖沙咀落大雨▼



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下周日至一初時有驟雨及幾陣雷暴

到下周日（28日）天氣仍然不穩，吹南風3級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，氣溫介乎27至31度；下周一（29日）吹南至東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光，氣稍回升至介乎28至32度。

天文台6月25日下午4時半更新九天天氣預報，料27及28日有驟雨及雷暴，7月初日間酷熱。(天文台圖片)

天文台6月25日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至33度。(天文台圖片)

下周初天氣漸轉酷熱 廣闊低壓槽下周後期再帶來不穩定天氣

天文台指隨着副熱帶高壓脊覆蓋中國東南沿岸，下周初至中期廣東驟雨逐漸減少，天氣漸轉酷熱；預料一道廣闊低壓槽會在下周後期為南海中北部帶來不穩定天氣。

九天天氣預報顯示，下周二（6月30日）吹東南風4級，部分時間有陽光，局部地區有驟雨，市區氣溫介乎28至32度。

天文台6月25日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高介90%至95%。(天文台圖片)

下周三7月1日部分時間有陽光 有幾陣驟雨 日間酷熱

下周三7月1日為回歸29周年紀今日，政府及各區組織都有不同活動。天文台預測當日吹東南風4級，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱；下周四（7月2日）吹東南風4級，部分時間有陽光，日間酷熱，有一兩陣驟雨。天文台預測兩日市區氣溫均介乎28至33度。

下周五及六（5及6日）仍然炎熱，料市區氣溫介乎28至32度，致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。周五吹東至東南風4級，周六吹東至東南風4級，間中5級。