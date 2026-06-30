預警今年明年熱爆或破錄　天文台：厄爾尼諾或達有記錄以來最強

即將踏入全年最熱月份，天文台指出，預料赤道太平洋中部及東部的海面溫度會繼續上升，今年夏季會發展成厄爾尼諾事件，並且至少持續至明年年初，事件強度可達到強至超強級別。倘若這極端預測最終成真，將成為有記錄以來最強的厄爾尼諾事件。



強厄爾尼諾一般會增加全球不同地區出現異常高溫的可能性，同時會改變個別地區季節性的降雨模式，出現較正常偏多或偏少的降雨。天文台預料在氣候暖化的共同影響下，香港今明兩年平均氣溫明顯偏高，可能出現破紀錄的高溫，提醒市民要留意高溫天氣可能帶來的潛在影響。



▼5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼



+ 15

厄爾尼諾(El Niño)是指赤道太平洋中部和東部海面溫度（Sea Surface Temperature，簡稱海溫）變得異常溫暖的自然氣候現象。遠在數千公里外的海域變暖，跟香港的天氣和氣候有甚麼關係？

天文台科學主任（謝鈞澍 謝威寶）在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《一次強至超強厄爾尼諾正在形成中》文章，指出赤道太平洋中、東部的海水異常溫暖會促使對流活動於該區發展，導致氣壓下降，而原本自東向西吹拂的赤道信風會減弱，甚至改變方向轉為西風（圖一），其中赤道區域海面的氣壓變動稱為「南方濤動」

（圖一）厄爾尼諾的海洋影響大氣環流的示意圖。赤道太平洋中部及東部的海溫較正常高（紅色位置）；而赤道太平洋西部的海溫則相對較低（藍色位置）。(天文台圖片)

大氣環流的改變會調節較大尺度的天氣系統，例如副熱帶高壓脊和季候風的強弱，以及熱帶氣旋的生成位置。因此，雖然厄爾尼諾（或拉尼娜）泛指赤道地區海洋溫度變化，但其觸發的大氣環流轉變會對世界各地的天氣和氣候產生顯著影響。

文章指出，一般來說，厄爾尼諾會為全球多處地區帶來異常高溫，同時會改變個別地區季節性的降雨模式，出現較正常偏多或偏少的降雨。

文章中列明比較2月下旬和6月下旬的七天海面溫度距平比，可見赤道太平洋中部和東部一帶已受廣泛暖水覆蓋，反映厄爾尼諾正在形成中。

多個氣候模式的最新預報均預測赤道太平洋中部和東部一帶的海溫會繼續上升，於夏季發展成厄爾尼諾事件，並至少持續至明年年初，強度可能達到強或以上級別，個別氣候模式甚至預測會達到超強級別，倘若這極端預測最終成真，意味可能刷新歷史紀錄，成為有記錄以來最強的厄爾尼諾事件。

較2月下旬與6月下旬的七天海面溫度距平圖，可見赤道太平洋中部和東部一帶（紅圈位置）已受廣泛暖水覆蓋，反映厄爾尼諾正在形成中。（圖像來源：美國國家海洋及大氣管理局-物理科學實驗室／天文台圖片)

科學主任指出，參考歷史數據，最近三次較強的厄爾尼諾分別發生在1997-1998年、2014-2016年和2023-2024年。在這三次厄爾尼諾事件中，香港全年平均氣溫明顯偏高，尤其是厄爾尼諾出現的翌年（即1998、2015和2024年）均打破當時的年平均氣溫的最高紀錄（圖三）。

在氣候暖化與強厄爾尼諾的共同影響下，預料香港今明兩年都會較正常熱，全年平均氣溫明顯偏高，有可能出現破紀錄的高溫。

（圖三）香港天文台總部1885-2025年的全年平均氣溫數據顯示，最近三次較強厄爾尼諾開始出現的翌年（紅圈標示）均打破當時的全年平均氣溫紀錄。(天文台圖片)

降雨方面，厄爾尼諾一般會在冬季（12月至2月）和春季（3月至5月）為香港帶來較多雨水，其他季節則沒有明顯偏多或偏少的趨勢。

然而，厄爾尼諾只是影響香港降雨的多個因素之一。在氣候暖化與厄爾尼諾的共同影響下，大氣可容納的水汽將會增加，為強降雨提供更有利的條件。因此，在合適的大氣形勢下，本港仍有可能受暴雨及局部地區大雨影響，天文台提醒市民切勿掉以輕心。

▼5月27日 天文台總部錄33.7度，創今年最高紀錄▼



+ 25

至於熱帶氣旋方面，由於厄爾尼諾期間的暖水區集中在赤道太平洋的中部和東部，西北太平洋熱帶氣旋的平均生成位置因而偏東（圖四）。這會延長熱帶氣旋在海洋上吸取熱能的時間，增加發展成超強颱風的機率。同時，熱帶氣旋的路徑亦會較容易在西北太平洋轉向偏北方向移動。

（圖四）厄爾尼諾年份熱帶氣旋平均生成位置偏東。(天文台圖片)

文章指出，儘管如此，熱帶氣旋對香港的威脅除了數量多寡外，亦要視乎其強度和大小。在合適的大氣條件配合下，這些較強的熱帶氣旋仍有可能由西北太平洋進入南海，並影響本港。

在該三次厄爾尼諾中，雖然1997年、2014年和2023年分別只有兩個、四個和五個熱帶氣旋進入本港500公里範圍內，但這三年天文台均需發出八號或以上的熱帶氣旋警告信號。其中2023年超強颱風蘇拉(Saola)於9月1日襲港時，在天文台總部之東南偏南約40公里掠過，促使天文台繼2018年山竹後發出十號颶風信號。因此，市民切勿輕視熱帶氣旋所帶來的威脅，如狂風、大雨、風暴潮和湧浪等。

雖然這次厄爾尼諾對香港帶來的具體影響仍有待觀察，但在氣候暖化與強厄爾尼諾的疊加效應下，全球各地出現極端天氣的機率及潛在風險將顯著上升。天文台將密切監測厄爾尼諾的最新發展以及對本港的影響，市民應時刻留意天文台發佈的最新天氣消息，尤其對高溫天氣相關的信息提高警惕，慎防中暑及做好預防措施。

2023年9月1日，「蘇拉」吹襲本港，天文台掛起十號風球。街上行人用膠袋擋雨。（余俊亮攝）

2023年9月2日，「蘇拉」吹襲過後，各區出現塌樹。（夏家朗攝）