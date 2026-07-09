下周三DSE放榜注意　天文台：個別模式料廣闊低壓槽有低壓區生成

【打風／天文台／HKO／DSE放榜／超強颱風巴威】天文台今日（9日）表示，預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期，為南海北部及華南沿岸帶來驟雨及雷暴，預測下周二（14日）及下周三（15日）DSE中學文憑試放榜當日，有幾陣驟雨及雷暴。



廣闊低壓槽過去曾有低壓系統生成，天文台科學主任今指出，個別傳統電腦預測模式如美國電腦模式，預測在廣闊低壓槽上會有低壓區（熱帶氣旋雛型）生成，而低壓區會否進一步發展仍有待觀察。其他預測模式主要料有顯著降雨，未料有低壓區生成。



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熱帶氣旋巴威7月9日晚上減弱為強颱風，晚上8時集結在香港之東南偏東約1,570公里，中心附近最高持續風速每小時175公里，預計7月10日橫過台灣以東海域，隨後掠過台灣以北，移向浙江南部至福建北部一帶。(天文台圖片)

與巴威相關湧浪會抵達廣東沿岸

天文台料位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威（Bavi）周六（11日）掠過台灣以北海域，再於福建北部至浙江南部登陸。雖然巴威不會直接威脅香港，但天文台科學主任（李崇灝 黃子鈞 黃浩宜 林沁宜）今日在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《巴威發威，高溫天氣報到》文章，指出巴威的環流較為廣闊，預料與其相關湧浪亦會抵達廣東沿岸，外圍下沉氣流也會導致本港明日至下周日（10至12日）部分地區極端酷熱，即35度或以上。

超強颱風「巴威」。

廣闊低壓槽下周初至中期帶來不穩定天氣 預測對本港有3種可能性

天文台預測，一道位於南海北部的廣闊低壓槽，會在下周初至中期為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣。隨著廣闊低壓槽進駐南海北部及華南沿岸，下周初至中期高溫天氣會逐漸緩解，而本港天氣將會漸轉不穩定。

科學主任在該文章中指出，目前預測有三種情況：

1. 部分傳統電腦模式如歐洲電腦模式，預測廣東沿岸會有較顯著的降雨 （圖左）；

2. 部分模式如人工智能電腦模式「風烏」，認為與低壓槽相關的驟雨與廣東沿岸距離較遠（圖右）；

3. 個別模式如美國傳統電腦模式預測在廣闊低壓槽上有低壓區生成，而低壓區會否進一步發展仍有待觀察（圖中）。



電腦模式對於下周中期廣闊低壓槽和潛在低壓區發展的預報結果。（天文台圖片）

預測下周二間中有驟雨及幾陣雷暴 下周三有幾陣驟雨及雷暴

九天天氣預報顯示，明日（10日）至下周日（12日）受巴威外圍下沉氣流影響，本港大致晴朗及部份地區極端酷熱，周六（11日)市區最高35度，而高溫亦可能觸發驟雨。

天文台預測，下周一（13日）吹南至東南風4級，離岸5級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時部分地區驟雨較多，市區氣溫介乎27至32度；下周二（14日)天氣較差，吹南至東南風4級，離岸間中5級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，氣溫最高30度；下周三（15日）DSE放榜，吹南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫介乎27至31度。

天文台7月9日下午4時半更新九天天氣預報，預測本周後期連日酷熱，下周初至中天氣轉差。（天文台圖片）

天文台預測下周四至六（16至18日）吹南風3至4級，市區氣溫每日均介乎27至32度，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

天文台7月9日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎27至35度。（天文台圖片）

天文台7月9日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高介乎90%至95%。（天文台圖片）

根據考評局安排，若早上6時有8號熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告信號正在生效，會延遲發放成績、網上查閱成績及以手機短訊發放成績的服務亦同步延遲；若下午1時或之前取消以上警告信號，考生可於取消兩小時後取得成績；若下午1時後取消，考評局將延遲一天至7月16日發放成績。