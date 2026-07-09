超強颱風巴威影響香港　未來3日局部極端酷熱　天文台或需發黑球

【打風／天文台／HKO／明天的天氣／超強颱風巴威】天文台今日（9日）指出，位於西北太平洋的超強颱風巴威（Bavi）周六（11日）掠過台灣以北海域，受巴威的外圍下沉氣流影響，本港明日至下周日（10至12日）部分地區極端酷熱，即35度或以上。



天文台預料巴威會在周六（11日）稍後至下周日初時在浙江南部至福建北部一帶登陸，由於巴威的環流較為廣闊，預料與其相關湧浪亦會抵達廣東沿岸。九天天氣預報顯示，湧浪明日（10日）稍後至周六初時殺到香港，提醒打算參加水上運動或進行海上工作的市民切勿掉以輕心。



天文台又指，隨着巴威移入內陸，周末期間南海北部及華南沿岸的西南季候風將會轉趨活躍，本港會由偏西風轉吹西南風，周六稍後至下周日初時離岸及高地風力間中達6級。天文台稱會視乎本地風力變化，評估是否需要發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號，即代表本地風力達3號風球風力。



7月9日晚上的衞星圖像顯示，超強颱風巴威（Bavi）的風眼不太明顯，但橫流十分龐大。（天文台圖片）

巴威料周五深夜至周六凌晨吹襲沖繩南部石垣島

天文台表示，在今晚8時，超強颱風巴威集結在台北之東南約1,020公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向台灣以東海域，隨後掠過台灣以北，靠近浙江南部至福建北部一帶。

天文台熱帶氣旋位置及路徑圖顯示，巴威周五（10日）深夜至周六（11日）凌晨吹襲沖繩南部石垣島，再向西北移動，周六下午初時掠過台北以北的釣魚台海域，較昨日（8日）的預測稍為北移，並會減弱為強颱風，但中心附近最高持續風速降至每小時175公里，再撲向浙江溫州市登陸，再深入安徽後減弱及逐漸消散。

超強颱風巴威7月9日下午2時集結在香港之東南偏東約1,650公里，中心附近最高持續風速每小時185公里。（天文台圖片）

天文台科學主任（李崇灝 黃子鈞 黃浩宜 林沁宜）今日在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《巴威發威，高溫天氣報到》文章，指出在過去數日，在較暖的海洋洋面，弱垂直風切變和良好高空輻散等有利的大氣條件下，巴威發展成熟，以超強颱風的強度為關島一帶帶來嚴重破壞。

7月9日上午8時的衛星雲圖顯示超強颱風巴威渾圓的風眼及成熟螺旋雲帶。（天文台圖片）

巴威外圍下沉氣流明日開始影響廣東 本港部分地區達極端酷熱水平

文章指，按照目前預測，巴威會在今明兩日（9及10日)橫過台灣以東海域，隨後掠過台灣以北。與其相關的外圍下沉氣流會在明日（10日）開始影響廣東，該區天色普遍晴朗，本港天氣漸轉酷熱，明日至下周日（10至12日)部分地區的氣溫會達到極端酷熱水平，提醒市民應做足防暑措施，多補充水分，亦要留意身體狀況，慎防因高溫而引起的不適。

熱帶氣旋巴威的路徑概率預報圖。（天文台圖片）

高氣溫概率預報，預料未來一兩日天氣漸轉酷熱。（天文台圖片）

巴威環流廣闊 湧浪亦會抵達廣東沿岸 高溫將觸發雷暴

文章指出，巴威的環流較為廣闊，預料與其相關的湧浪亦會抵達廣東沿岸，打算參加水上運動或進行海上工作的市民提防湧浪帶來的危險，切勿掉以輕心。高溫觸發的驟雨及雷暴亦有機會影響本港。受一股清勁至強風程度的西南季候風影響，周末期間廣東沿岸風勢較大。

天文台7月9日下午4時半更新九天天氣預報，預測本周後期連日酷熱，下周初至中天氣轉差。（天文台圖片）

明天的天氣：日間天晴酷熱 部分地區有煙霞 稍後海有湧浪

天文台預測明日（10日）吹南至西南風2至3級，早晚部分時間多雲，有一兩陣驟雨，日間天晴酷熱，部分地區有煙霞，稍後海有湧浪，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）介乎28至33度。周六（11日）更熱，市區氣溫介乎29至35度，或創今年氣溫新高，吹西至西南風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，大致天晴，但有煙霞。日間極端酷熱。初時海有湧浪，稍後局部地區有驟雨及雷暴。

到下周日（12日）仍然酷熱，氣溫介乎29至33度，吹南至西南風4至5級，初時離岸及高地間中6級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

天文台7月9日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎27至35度。（天文台圖片）

天文台7月9日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高介乎90%至95%。（天文台圖片）

周六稍後至周日初時離岸及高地風力間中料達6級

巴威不止為港帶來熱浪，從九天天氣預報可見，本港周六（11日）稍後至下周日（12日）初時，離岸及高地風力間中料達6級。

科學主任在「天氣隨筆」文章解釋，隨着巴威移入內陸，周末期間南海北部及華南沿岸的西南季候風將會轉趨活躍，本港會由偏西風轉吹西南風，周六稍後至下周日初時離岸風勢較大。

2024年隨著超強颱風格美移入內陸，南海的西南季候風轉趨活躍，該區等壓線緊密，風勢頗大。(天文台圖片)

2024年超強颱風格美福建登陸 西南季候風令天文台要發「黑球」

文章指出，2024年超強颱風格美掠過台灣後在福建沿岸登陸。隨着格美移入內陸，南海的西南季候風轉趨活躍，本港離岸吹強風，天文台當時曾發出強烈季候風信號。按照現時預測路徑，預料巴威與香港最近的距離會較2024年的格美遠。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出強烈季候風信號。

強烈季候風信號俗稱「黑球」，代表平均風速現已經或將會超過每小時40 公里，即3號風球風力。