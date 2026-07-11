DSE放榜｜天文台料低壓槽下周初帶驟雨雷暴 7.14部份區雨勢較大
【打風／天文台／HKO／明天的天氣／巴威／酷熱天氣／DSE放榜天氣】受熱帶氣旋巴威的外圍下沉氣流影響，本港今午（11日）多區氣溫飆至35度以上，當中上水更錄得36.9度高溫。天文台料明日（12日）繼續酷熱，市區最高氣溫34度，高溫或觸發部份地區驟雨，而巴威已減弱至颱風級別，今日將登陸浙江省，未來兩三日橫過華東並逐漸減弱。
天文台又預料一道廣闊低壓槽隨後數日帶來不穩定天氣，根據最新的九天天氣預報，預測下周二及下周三（14日及15日）DSE中學文憑試放榜日，本港將間中有驟雨及雷暴，當中下周二部份地區更是雨勢較大。考生們需留意天氣並帶備雨傘。
颱風巴威外圍下沉氣流帶來極端酷熱天氣 今晚大致天晴
酷熱天氣警告現正生效，天文台今日（11日）下午4時45分更新天氣概況指，颱風巴威的外圍下沉氣流，正為廣東地區帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣。本港下午多處地區氣溫上升至35度或以上。
截至下午4時50分，天文台尖沙咀總部錄得33.7度，相對濕度57%，京士柏紫外線指數為2，強度屬於低，預測今晚大致天晴。而根據天文台分區氣溫顯示，上水氣象站下午2時曾錄得36.9度高溫。
料巴威今日移向浙江省 未來兩三日橫過華東並逐漸減弱
天文台又指，巴威今午4時集結在溫州市東南偏東約240公里，預料向西北移動，時速約30公里，料今日移向浙江省，未來兩三日橫過華東並逐漸減弱。
天文台今午2時更新的熱帶氣旋路徑圖顯示，巴威已減弱至颱風級別，中心附近最高持續風速為每小時145公里，已逼近浙江省溫洲市以東海域，預計明午2時減弱至熱帶風暴級別，由浙江移往江蘇省南京市及安徽省合肥市一帶，隨後改往北方移動，下周一（13日）下午2時進一步減弱至熱帶低氣壓級別。
明日的天氣︰巴威下沉氣流繼續煲熱香港 市區最高34度
根據天文台今午4時半更新的九天天氣預報，熱帶氣旋巴威會未來兩三日橫過華東並逐漸減弱，其外圍下沉氣流明日（12日）繼續為廣東帶來大致晴朗及極端酷熱的天氣，高溫亦可能觸發驟雨，同時受西南氣流影響，廣東沿岸風勢較大。
天文台預測明日市區氣溫為29度至34度，相對濕度65%至90%，吹和緩西南風，初時清勁；大致天晴，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨。
7月14日DSE放榜天氣︰廣闊低壓槽帶來不穩定天氣 部份地區雨勢較大
天文台預料，一道廣闊低壓槽隨後數日為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣，該區有驟雨及雷暴。下周一（13日）市區氣溫為27度至32度，相對濕度70%至95%，吹和緩南風；短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後部份地區驟雨較多及有雷暴。
下周二（14日）為DSE中學文憑試放榜日，市區氣溫為27度至30度，相對濕度80%至95%，吹和緩南風；多雲，間中有驟雨及雷暴，部份地區雨勢較大。
7月15日DSE放榜天氣︰間中有驟雨及幾陣雷暴
下周三（15日）也是DSE中學文憑試放榜日，市區氣溫27度至31度，相對濕度75%至95%，吹和緩南至西南風；大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。
下周四（16日）市區氣溫27度至31度，相對濕度75%至95%，吹和緩西南風；大致多雲，有幾陣驟雨。
下周末市區最高32度 有幾陣驟雨 短暫時間有陽光
下周五（17日）市區氣溫27度至32度，相對濕度75%至95%，吹和緩西南風；大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。
下周六至再下個周一（18日至20日）市區氣溫27度至32度，相對濕度75%至95%，吹和緩南至西南風；短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。