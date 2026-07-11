DSE放榜｜天文台料低壓槽下周初帶驟雨雷暴　7.14部份區雨勢較大

【打風／天文台／HKO／明天的天氣／巴威／酷熱天氣／DSE放榜天氣】受熱帶氣旋巴威的外圍下沉氣流影響，本港今午（11日）多區氣溫飆至35度以上，當中上水更錄得36.9度高溫。天文台料明日（12日）繼續酷熱，市區最高氣溫34度，高溫或觸發部份地區驟雨，而巴威已減弱至颱風級別，今日將登陸浙江省，未來兩三日橫過華東並逐漸減弱。



天文台又預料一道廣闊低壓槽隨後數日帶來不穩定天氣，根據最新的九天天氣預報，預測下周二及下周三（14日及15日）DSE中學文憑試放榜日，本港將間中有驟雨及雷暴，當中下周二部份地區更是雨勢較大。考生們需留意天氣並帶備雨傘。



受颱風巴威的外圍下沉氣流，天文台7月11日在本港多處地區錄得35度或以上高溫。（歐陽德浩攝）

黃色工作暑熱警告7月11日生效，表示部份工作環境下的熱壓力頗高。（歐陽德浩攝）

天文台7月11日下午2時在上水錄得36.9度高溫。（天文台網頁截圖）

颱風巴威外圍下沉氣流帶來極端酷熱天氣 今晚大致天晴

酷熱天氣警告現正生效，天文台今日（11日）下午4時45分更新天氣概況指，颱風巴威的外圍下沉氣流，正為廣東地區帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣。本港下午多處地區氣溫上升至35度或以上。

截至下午4時50分，天文台尖沙咀總部錄得33.7度，相對濕度57%，京士柏紫外線指數為2，強度屬於低，預測今晚大致天晴。而根據天文台分區氣溫顯示，上水氣象站下午2時曾錄得36.9度高溫。

天文台7月11日下午2時更新的熱帶氣旋路徑圖，料巴威移向浙江省。（天文台圖片）

天文台7月11日下午2時更新的的熱帶氣旋資料，預計巴威明午（12日）2時減弱至熱帶風暴級別。（天文台網頁截圖）

料巴威今日移向浙江省 未來兩三日橫過華東並逐漸減弱

天文台又指，巴威今午4時集結在溫州市東南偏東約240公里，預料向西北移動，時速約30公里，料今日移向浙江省，未來兩三日橫過華東並逐漸減弱。

天文台今午2時更新的熱帶氣旋路徑圖顯示，巴威已減弱至颱風級別，中心附近最高持續風速為每小時145公里，已逼近浙江省溫洲市以東海域，預計明午2時減弱至熱帶風暴級別，由浙江移往江蘇省南京市及安徽省合肥市一帶，隨後改往北方移動，下周一（13日）下午2時進一步減弱至熱帶低氣壓級別。

熱帶氣旋巴威的衛星雲圖。（Tropical Tidbits圖片）

天文台7月11日下午4時半更新的九天天氣預報，料下周一（7月13日）起開始有雨。（天文台網頁截圖）

明日的天氣︰巴威下沉氣流繼續煲熱香港 市區最高34度

根據天文台今午4時半更新的九天天氣預報，熱帶氣旋巴威會未來兩三日橫過華東並逐漸減弱，其外圍下沉氣流明日（12日）繼續為廣東帶來大致晴朗及極端酷熱的天氣，高溫亦可能觸發驟雨，同時受西南氣流影響，廣東沿岸風勢較大。

天文台預測明日市區氣溫為29度至34度，相對濕度65%至90%，吹和緩西南風，初時清勁；大致天晴，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨。

天文台7月9日發布電腦模式對下周中期廣闊低壓槽和潛在低壓區發展的預報結果。（天文台圖片）

受颱風巴威的外圍下沉氣流，本港7月11日天色晴朗。（歐陽德浩攝）

7月14日DSE放榜天氣︰廣闊低壓槽帶來不穩定天氣 部份地區雨勢較大

天文台預料，一道廣闊低壓槽隨後數日為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣，該區有驟雨及雷暴。下周一（13日）市區氣溫為27度至32度，相對濕度70%至95%，吹和緩南風；短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後部份地區驟雨較多及有雷暴。

下周二（14日）為DSE中學文憑試放榜日，市區氣溫為27度至30度，相對濕度80%至95%，吹和緩南風；多雲，間中有驟雨及雷暴，部份地區雨勢較大。

天文台7月11日下午4時半更新的九天天氣預報，料明日（7月12日）市區氣溫最高34度。（天文台網頁截圖）

天文台7月11日下午4時半更新的九天天氣預報，料下周一（7月13日）起，相對濕度最高95%。（天文台網頁截圖）

7月15日DSE放榜天氣︰間中有驟雨及幾陣雷暴

下周三（15日）也是DSE中學文憑試放榜日，市區氣溫27度至31度，相對濕度75%至95%，吹和緩南至西南風；大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。

下周四（16日）市區氣溫27度至31度，相對濕度75%至95%，吹和緩西南風；大致多雲，有幾陣驟雨。

天文台7月11日料DSE中學文憑試放榜日（7月14日及15日），本港間中有驟雨及雷暴。（資料圖片／梁鵬威攝）

天文台7月11日料DSE中學文憑試放榜日（7月14日及15日），本港間中有驟雨及雷暴。（資料圖片／梁鵬威攝）

下周末市區最高32度 有幾陣驟雨 短暫時間有陽光

下周五（17日）市區氣溫27度至32度，相對濕度75%至95%，吹和緩西南風；大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

下周六至再下個周一（18日至20日）市區氣溫27度至32度，相對濕度75%至95%，吹和緩南至西南風；短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。