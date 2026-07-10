最新天氣｜天文台提示：料未來一兩小時部份地區雨勢較大

【天文台／HKO／紅雨／停課消息／暴雨警告】與偏南氣流相關的驟雨正影響廣東西部及珠江口一帶。天文台於今晨（7月10日）6時50分發特別天氣提示稱，位於本港以南的雨區正逐漸靠近，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大，市民請留意天氣變化。



天文台預測，今日早晚部份時間多雲，有一兩陣驟雨。日間天晴酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高兩三度，部份地區有煙霞。吹輕微至和緩南至西南風。稍後海有湧浪。天文台展望，未來一兩日部份地區極端酷熱，但亦有一兩陣驟雨。明日（11日）海有湧浪，稍後至周日（12日）初時離岸風勢較大。隨後兩三日天氣漸轉不穩定。



▼7月11日 天氣消息▼

圖為截至7月10日清晨6時48分的天氣雷達圖。天文台提示稱，位於本港以南的雨區正逐漸靠近，預料未來一兩小時本港部份地區雨勢較大。（天文台圖片）

【07:00】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午8時30分，預料香港有局部地區雷暴。

【06:50】天文台：位於本港以南的雨區正逐漸靠近，預料未來一兩小時本港部份地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

【06:15】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午7時30分，預料香港有局部地區雷暴。

▼5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼



+ 15

今日至周日大致晴朗及極端酷熱

天文台指出，熱帶氣旋巴威會在今日橫過台灣以東海域，隨後掠過台灣以北，移向浙江南部至福建北部一帶，其外圍下沉氣流會在今日至星期日期間，為廣東帶來大致晴朗及極端酷熱的天氣，而高溫亦可能觸發驟雨。

受一股清勁至強風程度的西南季候風影響，周末期間廣東沿岸風勢較大。預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為南海北部及華南沿岸帶來驟雨及雷暴。

圖為截至7月10日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



+ 4

至下周五均有驟雨 下周初至周中有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（11日）大致天晴，但有煙霞。日間極端酷熱，稍後局部地區有驟雨及雷暴，料介乎29 至35度。 下周日（12日）仍日間酷熱，最高33度，料部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月10日清晨6時55分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（12日）至下周三（14日）均大致多雲，下周一及下周三有幾陣驟雨及雷暴，下周二（13日）則間中有驟雨及幾陣雷暴。其中，下周一初時部份地區驟雨較多。這幾天最低均27度，最高介乎30至32度。

下周四（15日）至下周六（17日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，同介乎27至32度。