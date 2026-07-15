DSE放榜最新天氣｜天文台發出黃色暴雨警告信號　廣泛地區有大雨

中學文憑試DSE今日（7月15日）放榜，天文台9時30分發特別天氣提示指，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。至早上10時05分，天文台發出黃色暴雨警告信號。



圖為截至7月15日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



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未來一兩日天氣不穩定 有驟雨及雷暴

天文台指出，受活躍西南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸天氣不穩定，有驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋逐漸覆蓋中國東南部，周末至下周初華南沿岸天色較為明朗，但仍有驟雨。其中，周末期間部份時間有陽光，亦有幾陣驟雨，天氣漸轉酷熱。

▼5月31日 市區氣溫回落 但仍濕熱▼



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至下周四均有驟雨 大暑料最高32度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（16日）大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區驟雨較多，最高31度。周五（16日）仍大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時部份地區驟雨較多，下午短暫時間有陽光，最高32度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月15日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六至下周二（21日）均部份時間有陽光，有幾陣驟雨。其中，下周日（19日）與下周一（20日）日間酷熱達33度。周六及下周二則最高32度。

下周三（22日）與為二十四節氣「大暑」的下周四（23日），則部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，料介乎28至32度。