天氣｜今有驟雨狂風雷暴　初時雨勢有時頗大　早上多處20毫米雨量

與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。天文台今晨（7月17日）指出，本港今早多處地區錄得約20毫米雨量，大嶼山及屯門區的雨量更超過40毫米。天文台預測，本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，氣溫介乎25至29度；吹和緩至清勁南至西南風，高地間中吹強風。



圖為截至7月17日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

圖為截至7月17日清晨5時30分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下葵涌雨勢頗大▼



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周末至下周初仍有驟雨及雷暴

天文台凌晨更新的特別天氣提示稱，本周餘下時間至下周初本港天氣仍然不穩定。今日初時雨勢有時頗大，天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民早上於上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

天文台指出，隨著廣闊低壓槽在下周中後期減弱及高空反氣旋逐漸覆蓋廣東，該區驟雨減少，天氣漸轉酷熱。

▼5月27日 天文台總部錄33.7度，創今年最高紀錄▼



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下周後期酷熱 大暑料天明達33度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（18日）及下周日（19日）均大致多雲，有幾陣驟雨。初時部份地區雨勢較大及有雷暴，下午部份時間天色明朗，同介乎27至31度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月16日凌晨02時20分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（20日）及下周二（21日）均大致多雲有驟雨，其中下周一局部地區有雷暴，亦介乎27至31度。下周三（22日）部份時間有陽光，仍局部地區有驟雨，最高氣溫升至32度。

下周四（23日）為二十四節氣「大暑」，至下周六（25日）均日間酷熱達33度。其中「大暑」及下周五（24日）均大致天晴；下周六則部份時間有陽光，稍後有幾陣驟雨。